Muere adulto mayor atropellado en la carretera de Teziutlán

Un hombre de 84 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta mientras intentaba cruzar la carretera a Nautla, a la altura del barrio Chignaulingo, en el municipio de Teziutlán. El hecho generó una fuerte movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y reportes del área de Protección Civil, el incidente fue reportado a través del número de emergencia 911, lo que provocó la inmediata llegada de personal de rescate. La víctima fue identificada como Ángel Reyes “N”, vecino de Teziutlán.

Testigos señalaron que el adulto mayor caminaba sobre la carretera a Nautla cuando fue embestido por una camioneta tipo redilas, color rojo. El conductor del vehículo se dio a la fuga con dirección hacia Tlaplacoyan por la misma carretera federal.

Te puede interesar: Rescatan a trabajador atrapado por derrumbe de tierra en Huejotzingo

A pesar de la pronta atención de Técnicos en Urgencias Médicas y personal de Protección Civil, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. La probable causa de la muerte sería un traumatismo craneoencefálico severo, que será confirmada por el médico legista.

Elementos policiales acordonaron la zona para preservar la escena y evitar la manipulación del cuerpo, en espera de la intervención de autoridades ministeriales. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al anfiteatro de Teziutlán para la necropsia de ley.

Editor: César A. García

Te recomendamos: