Explosión en Cuautlancingo deja cinco hospitalizados y daños en 17 casas

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo informó que continúan las labores de atención derivadas de la explosión registrada en una casa habitación ubicada en la calle Uranga, entre calle Soledad y Avenida Margaritas, en la cabecera municipal, a un costado de los baños públicos El Calvario.

Hasta el momento se ha brindado atención a 17 personas, de las cuales cinco fueron trasladadas al Hospital Regional No. 35 del IMSS y al Hospital de Traumatología y Ortopedia para valoración médica, sin que sus lesiones pongan en riesgo su vida. La mayoría de los casos atendidos corresponden a crisis nerviosa.

De acuerdo con los primeros reportes, la vivienda donde ocurrió la explosión presenta daños estructurales, personal de Protección Civil y Bomberos de Cuautlancingo realizó recorridos de revisión en un radio de 200 metros a la redonda, reportándose únicamente 17 viviendas con daños materiales. Además, un vehículo que se encontraba en el lugar al momento del incidente fue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Puebla para el desahogo de las diligencias correspondientes.

En la atención de esta emergencia participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Bomberos del Estado de Puebla, Protección Civil Estatal, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo. El Gobierno Municipal mantiene coordinación permanente con las autoridades competentes para salvaguardar la integridad de las familias y continuará informando a través de medios oficiales.

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