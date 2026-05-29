Promueva edición 2026 de La Cambia en el Congreso de Puebla

En la sede del Congreso del Estado, la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Pável Gaspar Ramírez acompañaron a autoridades del municipio de Chietla para dar a conocer la edición 2026 de La Cambia, la cual se llevará a cabo el 2 y el 3 de junio.

Durante su intervención, el diputado Pável Gaspar destacó la importancia de preservar y fortalecer las tradiciones de la Mixteca poblana, como la cambia o trueque, que forma parte de la identidad cultural de Puebla. Asimismo, reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Chietla y de sus autoridades por mantener vivas las prácticas ancestrales como el trueque, la medicina tradicional y las expresiones culturales de los pueblos originarios.

De igual manera, la diputada Azucena Rosas resaltó la importancia de preservar y difundir las tradiciones de la Mixteca poblana, al señalar que La Cambia representa identidad, memoria colectiva y el legado cultural transmitido de generación en generación por más de 500 años.

Durante la presentación de esta festividad emblemática del municipio de Chietla, la legisladora reiteró el respaldo de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado a favor de las expresiones culturales que enaltecen el patrimonio y las tradiciones de Puebla.

En este sentido, el presidente municipal de Chietla, Edgar Ponce Cortés, explicó que esta actividad se lleva a cabo previo a la Feria de Izúcar de Matamoros, cuando los artesanos hacen una parada en la cabecera municipal de Chietla para participar en el trueque o intercambio de productos, donde las artesanías, el azúcar y productos emblemáticos forman parte de esta actividad.

El presidente municipal subrayó que el mensaje principal de esta celebración es preservar la unidad y demostrar que las tradiciones y el intercambio comunitario continúan vigentes más allá del valor monetario.

Finalmente, se hizo la invitación a la población para que asista los días 2 y 3 de junio a La Cambia, donde también habrá actividades culturales, desfile, concursos, presentaciones musicales y baile popular.

Te recomendamos: