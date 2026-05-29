Incrementan a mil 600 las toneladas de basura recolectadas en Puebla

La empresa encargada de la recolección de basura en la capital poblana, PASA, destacó que la tarifa de este servicio es de las más bajas del país; al día se recolectan mil 600 toneladas en la ciudad, afirmaron Fernando Kuri Guirado y Ángel Meneses.

En datos presentados a la prensa, indicaron que en los últimos años ha incrementado la cantidad de basura que se genera año con año, pues en 2023 se recolectaron 431 mil 467 toneladas, al año siguiente fueron 451 mil 295 y en 2025 478 mil 465 toneladas.

Entre enero y abril del año en curso, la firma ha recolectado 114 mil 275 toneladas de residuos generados en la ciudad.

El gerente de Relaciones con Gobierno, Kuri Guirado y el gerente de Puebla de la firma abundaron que operan 962 contenedores en unidades habitacionales, 2 mil 428 botes papeleros, 22 contenedores soterrados y 115 campanas o puntos verdes.

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#Capital 🗑️ Pasa destaca que la tarifa de recolección de basura en la capital poblana es de las más bajas del país. Al día se recolectan mil 600 toneladas en la ciudad.



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La empresa destacó el parque vehicular con el que cuentan de 65 unidades nuevas, operado por 600 personas en la zona metropolitana.

La firma presentó los resultados de una encuesta de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizada a 102 colonias de las mil 67 colonias de la capital poblana, las cuales calificaron como un 8.03 el servicio.

Esta calificación ha ido en aumento en los últimos 13 años, cuando la empresa compartía la concesión con otra.

“Rellenos deben de existir”

“Los rellenos sanitarios sí deben de existir, pero deben de cumplir con la norma”, afirmó el gerente de relaciones con Gobierno de la empresa PASA, Fernando Kuri Guirado.

Kuri Guirado apuntó que la firma está dispuesta a participar en cualquier concurso de licitación para operar rellenos sanitarios, sin embargo, recordó que es una decisión de las autoridades.

Asimismo, lamentó que haya sitios en los que se registran tiraderos a cielo abierto y clandestinos sin ningún control que pueden afectar los mantos acuíferos.

#Capital♻️"Los rellenos sanitarios sí deben de existir, pero deben de cumplir con la norma", afirma el gerente de relaciones con Gobierno de la empresa PASA, Fernando Kuri Guirado. Esta es la empresa encargada de la recolección de residuos en la capital poblana.



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Editor: Renato León

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