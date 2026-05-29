Proponen homologar salario de ediles auxiliares al de regidores en Puebla

El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, impulsa una iniciativa para aumentar el salario que reciben los ediles auxiliares de Puebla, homologándolo a lo que percibe un regidor.

La propuesta presentada ante el Congreso del Estado de busca subsanar la falta de remuneración legal que actualmente padecen cientos de autoridades submunicipales en la entidad.

Villegas Mendoza calificó como una “injusticia” la condición laboral de los alcaldes subalternos, al detallar que en todo el estado de Puebla se tiene registro de 660 presidentes auxiliares.

Sin embargo, subrayó que todos carecen de una remuneración formal asignada por ley por el desempeño de sus funciones operativas y de gestión comunitaria.

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El legislador morenista enfatizó que a estas autoridades se les exige cumplir con responsabilidades de seguridad, gobernabilidad y atención ciudadana, pero las normativas vigentes omiten su derecho a un sueldo.

“Los reconocen como autoridad, les exigen presencia, les piden resultados, pero cuando llega la pregunta si van a cobrar, la ley guarda silencio. Es una injusticia que vengo a romper. Que los presidentes y presidentas auxiliares ganen lo mismo que un regidor. Que sea un derecho irrenunciable”, sentenció.

Para evitar un desequilibrio financiero en las demarcaciones más vulnerables, explicó que la reforma contempla plazos específicos para su cumplimiento normativo, asegurando que no se convierta en una carga presupuestal abrupta para las arcas públicas.

Bajo este esquema, el salario de los presidentes variará de manera proporcional en cada municipio, ajustándose al tabulador oficial que ya tengan establecido los regidores de cada Cabildo.

El impacto de esta iniciativa cobraría especial relevancia en el Ayuntamiento de Puebla.

De acuerdo con la Ley de Egresos Municipal vigente, un regidor de la capital percibe un salario bruto que oscila entre los 93 mil y los 110 mil pesos mensuales.

Editor: Renato León

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