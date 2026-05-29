Promueven desarrollo de programas de economía circular

La diputada Beatriz Manrique Guevara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado de Puebla a elaborar e instrumentar programas municipales de fomento y desarrollo en materia de economía circular, priorizando prácticas de economía local, colaborativa y solidaria.

Además, presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado de Puebla a elaborar, instrumentar y actualizar sus Programas Municipales para la Prevención, Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, priorizando el aprovechamiento de residuos mediante prácticas de economía circular.

Los exhortos fueron enviados a la Comisión de Desarrollo Económico y a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, a fin de garantizar que todo proyecto de alto impacto en zonas críticas de recarga hídrica sea evaluado bajo un enfoque integral, preventivo, territorial y de derechos humanos, dando prioridad al consumo humano presente y futuro, a la preservación del equilibrio ecológico y a la responsabilidad ambiental de quienes pretendan desarrollar actividades con riesgo significativo para el agua.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión, las diputadas Xel Arianna Hernández García, Esther Martínez Romano, Susana del Carmen Riestra Piña, Norma Estela Pimentel Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Fernanda de la Barreda Angon y María Soledad Amieva Zamora presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, para establecer que, a efecto de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la Fiscalía General del Estado deberá contar con fiscalía especializada en investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres.

La propuesta mediante la cual se reforma el artículo 95 y se adiciona un último párrafo al artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.

Por otra parte, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de definir al hostigamiento sexual como el ejercicio abusivo del poder, valiéndose de una posición jerárquica, derivada de una relación laboral, escolar, doméstica o cualquier otra, que genere subordinación real de la víctima frente al agresor, sistemático o no, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y de connotación lasciva.

La propuesta legislativa mediante la cual se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 16 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.

En tanto, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar las fracciones XII y XIII y adicionar la fracción XIV al artículo 16 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de promover la erradicación del uso de expresiones que inciten al odio, violencia, exclusión o menosprecio y, por el contrario, fomentar el uso de lenguaje incluyente, no sexista y libre de expresiones discriminatorias, homofóbicas, misóginas o estigmatizantes.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente.

Asimismo, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar el Código Civil con la finalidad de establecer que las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud si la persona donataria, por acción u omisión, ejerce cualquier tipo de violencia, comete algún delito o una tentativa de delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge; y si la persona donataria abandona o se niega, sin causa justificada, a proporcionar auxilio a la persona donante, cuando ésta se encuentre en estado de necesidad, en proporción al valor de la donación recibida.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En tanto, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los 19 municipios que integran la Zona Metropolitana para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y mediante esquemas de coordinación institucional con la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, fortalezcan las acciones de verificación, detección, supervisión, inspección y prevención respecto de establecimientos donde se practiquen procedimientos médicos o tratamientos estéticos invasivos, particularmente aquellos que pudieran operar de manera irregular o sin cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de establecer que las mujeres embarazadas que presenten complicaciones médicas en el postparto que impidan la incorporación al trabajo podrán prorrogar su periodo de descanso por al menos cuatro semanas adicionales con goce de sueldo íntegro, previa presentación de la constancia expedida por institución pública de salud.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta para establecer que los municipios tendrán como atribuciones garantizar en el ámbito de su competencia, en coordinación con las autoridades de la Secretaría Salud, la salud de las personas ante una emergencia médica en los centros deportivos.

La propuesta mediante la cual se reforma la fracción XI y se adiciona la fracción XII al artículo 21 de la Ley Estatal del Deporte fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su análisis.

-Iniciativa de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta para adicionar en la Ley Estatal de Salud, la creación de un Padrón Estatal de Establecimientos dedicados a procedimientos médicos o estéticos invasivos, con el propósito de fortalecer la vigilancia sanitaria y brindar mayor certeza a la ciudadanía.

La propuesta mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud fue enviada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Delfina Pozos Vergara para reformar la Ley de Educación, a fin de establecer que se deberá promover y garantizar entornos educativos libres de utilización político- partidista, propaganda gubernamental, promoción personalizada de personas servidoras públicas o cualquier forma de instrumentalización de niñas, niños y adolescentes con fines ajenos al proceso educativo.

La propuesta mediante la cual se reforman las fracciones X, XI y se adiciona la fracción XII al artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis.

-Punto de acuerdo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez por el que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, por conducto de su Coordinación Estatal en Puebla y a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y disponibilidad presupuestal y operativa, implementen jornadas itinerantes de salud preventiva en planteles de educación media superior ubicados en municipios y regiones con mayor rezago social o limitado acceso a servicios médicos.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

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