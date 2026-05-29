Presentan exhorto para la inclusión laboral de personas con discapacidad en Puebla

Con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales, para que fortalezcan las acciones encaminadas a la inclusión y contratación efectiva de las personas con discapacidad en las denominadas “ferias del empleo”.

La propuesta legislativa pretende que las personas con discapacidad sean tratadas en condiciones de dignidad, accesibilidad e inclusión. Para su análisis correspondiente, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social.

Por otra parte, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla a que, en coordinación con el Ayuntamiento de Xicotepec, diseñe e implemente una estrategia integral de difusión histórica y divulgación académica sobre la relevancia del centro ceremonial “La Xochipila” y sus portadores de saberes tradicionales, a fin de garantizar la salvaguarda y visibilidad de este espacio vivo en la identidad poblana.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Cultura.

Como parte de la sesión pública ordinaria, la Mesa Directiva turnó a comisiones generales los siguientes puntos de acuerdo:

-Punto de acuerdo de la diputada Araceli Celestino Rosas, para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) a que impulsen y fortalezcan campañas permanentes e itinerantes de concientización, difusión y captación orientadas al fomento de la donación altruista de sangre entera y de plaquetas por aféresis, ampliando la cobertura hacia las distintas regiones del interior del Estado.

El punto de acuerdo fue dirigido a la Comisión de Salud.

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega, para exhortar de manera urgente a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales a implementar un programa emergente de inspección, clausura y sanción a clínicas y establecimientos estéticos clandestinos, a fin de erradicar la operación de pseudomédicos y evitar tragedias por negligencia médica en el estado.

Para su análisis respectivo, el exhorto fue dirigido a la Comisión de Salud.

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega, para exhortar a la persona titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla para que analice, diseñe e implemente mecanismos de flexibilidad respecto a la portación de los documentos establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla para las unidades que prestan el servicio en su modalidad de taxi, considerando alternativas digitales, copias certificadas, validaciones electrónicas u otros medios administrativos que permitan acreditar la legal operación y pertenencia de las unidades, derivado del frecuente robo de vehículos y documentación oficial que afecta a concesionarios y operadores del transporte público.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Transportes y Movilidad.

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega, para exhortar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal; a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado, así como a los Organismos Públicos Descentralizados, para que fortalezcan e implementen mecanismos de atención preferente, accesibilidad y trato digno para las personas adultas mayores en oficinas y espacios de atención al público.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

-Punto de acuerdo de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña, para exhortar al Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Arte y Cultura y del organismo público descentralizado Museos Puebla, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que impulsen la incorporación progresiva de lenguas originarias en los cedularios, contenidos interpretativos, materiales informativos y dispositivos didácticos de los museos y recintos culturales ubicados en el Estado de Puebla.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

-Punto de acuerdo de la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, para exhortar a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales para que, en coordinación con las instancias competentes, implementen acciones orientadas al ordenamiento del espacio público y gestionen el retiro del cableado aéreo en desuso acumulado en los postes y demás infraestructura de la vía pública, con el objetivo de prevenir riesgos a la población, reducir la contaminación visual y mejorar la imagen urbana de los centros de población de la entidad.

El exhorto fue dirigido a la Comisión de Desarrollo Urbano.

-Punto de acuerdo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para que, en coordinación, realicen un informe pormenorizado y una investigación técnica y transparente sobre el problema alarmante de la contaminación del plomo y otras sustancias tóxicas, en el que implementen un programa de inspección y verificación a las empresas vinculadas al caso de emisión de contaminantes.

Para su estudio respectivo, el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

-Punto de acuerdo de la diputada Azucena Rosas Tapia, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla para que efectúe visitas de verificación a las instituciones educativas, escuelas, institutos y centros que ofrezcan cursos, diplomados o denominadas “licenciaturas” en Homeopatía, a fin de constatar que los planes y programas correspondientes cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y se ajusten a la legislación educativa.

A la Comisión de Educación se dirigió el exhorto para su estudio y dictaminación procedente.

-Punto de acuerdo del diputado José Luis Figueroa Cortés, para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla a que, en coordinación con las autoridades sanitarias competentes, implementen y fortalezcan campañas de información, prevención y orientación ciudadana respecto de la enfermedad por el virus del Ébola, derivado del incremento de movilidad internacional y llegada de turistas con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Salud.

-Punto de acuerdo de la diputada Delfina Pozos Vergara, para exhortar al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), a que informe públicamente sobre las condiciones actuales de operación del relleno sanitario “Chiltepeque”, la atención a las observaciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, su capacidad operativa real, los riesgos ambientales identificados, las medidas de mitigación implementadas y los planes de contingencia previstos ante posibles afectaciones en el servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos.

Asimismo, informe detalladamente los pormenores de la concesión vinculada a la operación del relleno sanitario, de manera que se determine si existe o no incumplimiento por parte de la concesionaria.

Para su análisis y resolución procedente, el exhorto fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

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