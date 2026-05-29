Entregan dispositivos auditivos a niños con síndrome de Treacher Collins

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Treacher Collins, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la Beneficencia Pública Nacional otorgaron auxiliares auditivos a seis niñas, niños y una joven, con el propósito de mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo e inclusión.

La presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano, y el director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Alfredo Cordero Esquivel, presidieron este emotivo evento.

“Detrás de cada avance y cada sonrisa de sus hijas e hijos, está el esfuerzo y valentía de ustedes, mamás y papás. Momentos como este nos llenan de esperanza, fortaleceremos alianzas por nuestras familias”, comentó Ceci Arellano.

El síndrome de Treacher Collins es una condición genética poco frecuente que afecta el desarrollo de los huesos y tejidos del rostro, y en muchos casos puede provocar dificultades auditivas.

Los dispositivos entregados, conocidos como “ADHEAR”, son aparatos innovadores con sistema de conducción ósea no quirúrgica y representan una herramienta fundamental para las y los beneficiarios, ya que les permitirán escuchar con mayor claridad, fortalecer su interacción social y avanzar en actividades escolares, familiares y cotidianas. Esta acción forma parte del trabajo coordinado entre los gobiernos de México y del Estado de Puebla para acercar apoyos funcionales que transforman vidas y representan nuevas oportunidades a personas en situación prioritaria.

“Visibilizar el síndrome de Treacher Collins es crear empatía y conciencia en la sociedad, a fin de impulsar acciones y políticas cada vez más incluyentes”, recalcó el director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Alfredo Cordero Esquivel.

Con sensibilidad y atención cercana, la administración estatal que encabeza Alejandro Armenta impulsa estrategias que colocan al bienestar de las familias como una prioridad. Estas acciones también se alinean al modelo humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfocado en garantizar inclusión, salud y mejores condiciones de vida para todas y todos.

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