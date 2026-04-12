SEDIF amplía sus jornadas ciudadanas mediante delegaciones

Con el objetivo de acercar los programas y servicios a quienes más lo necesitan, las delegaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) trabajan de forma incesante para multiplicar su cobertura de atención en los 217 municipios del estado, con un enfoque cercano, humano y territorial que permita escuchar y atender directamente a la ciudadanía.

Bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, se impulsan Jornadas Ciudadanas en localidades como Cuetzalan, Tlacuilotepec, Pantepec y Xochitlán de Vicente Suárez, en coordinación con los respectivos ayuntamientos, donde se brindó orientación e inscripción a programas de salud, alimentación, asesoría jurídica y desarrollo comunitario, además de servicios informativos sobre la oferta de los diferentes Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE), además de atención especializada de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR).

Durante estas jornadas, también se otorgaron cortes de cabello, terapias de lenguaje, ocupacional y estimulación temprana, beneficios que consolidaron a estos, como espacios integrales de bienestar para las y los poblanos. En el caso de Cuetzalan, la delegación de la microrregión 31, también entregó ayudas funcionales: muletas, bastones y sillas de ruedas, que favorecieron a personas con discapacidad.

De manera complementaria, continúa la distribución de reequipamiento para desayunadores escolares que migraron de modalidad fría a caliente en planteles de educación básica de la microrregión 04 de Zacapoaxtla; asimismo se fortaleció a las estancias de día ubicadas en Cuautempan y en la Reserva Territorial Quetzalcóatl, perteneciente a Cuautlancingo, lo que contribuyó a elevar las condiciones de dichos centros dedicados al cuidado y protección de personas adultas mayores.

Estas acciones responden a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier de garantizar una atención cercana por parte de las y los delegados del organismo, en sintonía con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y son muestra del compromiso del Sistema Estatal DIF de redoblar esfuerzos por el bienestar de todas las familias poblanas.

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