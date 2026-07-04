Cae presunto participante de multihomicidio en Tehuitzingo

La investigación por el asesinato de diez integrantes de una familia ocurrido en la comunidad de Texacalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, registró su primer avance con la captura de un presunto participante en los hechos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El detenido fue identificado como Santos N., de 45 años, quien fue asegurado mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. La dependencia estatal indicó que la detención deriva de las diligencias realizadas desde el inicio de la carpeta de investigación y de los elementos de prueba obtenidos por los agentes ministeriales.

La noche del 16 de mayo, autoridades municipales fueron alertadas luego de que un ciudadano encontrara dos cuerpos tendidos frente a un domicilio de la comunidad de Texacalapa. Al acudir al sitio, policías localizaron en el interior de la vivienda a otras víctimas con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

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Entre las personas fallecidas se encontraban adultos mayores, mujeres y menores de edad. Una de las víctimas aún presentaba signos vitales cuando fue auxiliada por paramédicos; sin embargo, murió durante el traslado al hospital, elevando a diez el número de personas asesinadas.

La FGE sostuvo que este aseguramiento representa parte de las acciones para esclarecer el caso, aunque confirmó que las investigaciones permanecen en curso para establecer el grado de participación de otros posibles involucrados y llevarlos ante la justicia.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Santos N., de 45 años de edad, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, relacionado con los hechos ocurridos en el municipio de Tehuitzingo, donde diez personas… pic.twitter.com/hgTmeo76DN — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 3, 2026

Editor: César A. García

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