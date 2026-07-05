Académico UDLAP participará en residencia literaria de prestigio mundial

El Dr. Juan Carlos Reyes Vázquez, académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue seleccionado para formar parte de la Residencia de Otoño 2026 del International Writing Program (IWP) de la Universidad de Iowa, considerado uno de los programas de escritura más importantes y reconocidos a nivel mundial.

El International Writing Program reúne anualmente a una veintena de escritores provenientes de distintos países para convivir durante diez semanas en la denominada Residencia de Otoño en Iowa, un espacio dedicado al intercambio cultural, la creación literaria y el diálogo. Respecto a su selección, el académico UDLAP reconoció la trascendencia de esta residencia y explicó que de México han participado escritores a quienes admira profundamente, “por este programa han pasado ganadores del Premio Nobel y del Premio Pulitzer, así que para mí representa un honor formar parte de esta generación”, expresó.

Durante su estancia, que iniciará en agosto de 2026, el Dr. Reyes trabajará junto a escritores de diversas partes del mundo en el desarrollo de proyectos literarios, además, participará en conferencias, encuentros y actividades académicas organizadas por la Universidad de Iowa, “creo que siempre hay que trabajar con personas que tengan un nivel muy alto porque eso te obliga a crecer”, declaró. Asimismo, reconoció su interés por aprender de los procesos creativos y formas de entender la literatura de sus compañeros para que, a su regreso, comparta este conocimiento con la comunidad estudiantil de la UDLAP.

Respecto a los proyectos que desarrollará durante la residencia, explicó que continuará trabajando en un libro de cuentos centrado en la infancia, además de otros cuentos para un libro ilustrado y un guion de largometraje. Finalmente, el Dr. Juan Carlos Reyes Vázquez destacó que su selección demuestra el nivel académico y creativo que caracteriza a la comunidad UDLAP e invitó a los estudiantes a confiar en su preparación y participar en convocatorias internacionales de alto nivel.

UDLAP y la universidad de Iowa fortalecen lazos

La relación entre ambas universidades se fortaleció durante la reciente visita de la delegación de la Universidad de Iowa al campus de la UDLAP. Durante tres días, las autoridades de ambas instituciones sostuvieron reuniones con el propósito de dar seguimiento al convenio de intercambio estudiantil entre ambas instituciones y explorar nuevas oportunidades de colaboración en investigación, movilidad académica y proyectos culturales.

Asimismo, las autoridades de la Universidad de Iowa conocieron algunas de las iniciativas culturales y académicas de la UDLAP, entre ellas el Taller–Residencia para Jóvenes Escritores Mexicanos “Bajo la Pirámide”, donde convivieron con el escritor Julián Herbert y los participantes del programa, además de realizar un recorrido por diversos espacios representativos del patrimonio histórico y artístico de Cholula y Puebla.

Cabe comentar que, durante esta visita institucional, Cathleen H. Dicharry, directora del International Writing Program, y Russell Ganim, viceprovoste y decano de Programas Internacionales, tuvieron reuniones de trabajo con el Dr. Reyes Vázquez para dialogar sobre su próxima participación en esta residencia internacional.

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