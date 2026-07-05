Siete años después, Cohuecan vuelve a registrar un linchamiento

En Cohuecan, es la segunda ocasión en menos de siete años, que los pobladores cobran justicia por mano propia y terminan con la vida de alguien.

En el municipio con apenas 5 mil habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los delitos son poco denunciados. De enero a mayo del año en curso, la Fiscalía General del Estado sólo abrió 8 carpetas de investigación y tres de ellas fueron por robo.

La noche del 3 de julio, dos hombres que circulaban en una camionera de compra y venta de fierro viejo fueron acusados por la población de sustraer llantas usadas sin autorización.

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La turba enardecida alcanzó a uno de ellos, Juan Felipe N. de 34 años de edad, originario de San Pedro Cholula, lo retuvieron y prendieron fuego.

La FGE informó al día siguiente la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y refirió que elementos de la SSP identificó a un grupo de hombres que cerraron la carretera federal Atlixco-Cuautla, quienes se comportaron agresivos y al ser rebasados por número, pidieron ayuda.

Al encontrar apoyo policial, la SSP halló al hombre todavía con vida, lo rescató y al recibir atención prehospitalaria, murió.

Con ello, es el segundo linchamiento que termina con la muerte de la víctima en el estado en lo que va del año en curso.

Justicia por propia mano en 2019

Para la población de Cohuecán, los linchamientos no son algo nuevo, en agosto de 2019 acusaron a un grupo de siete personas de ser secuestradores y junto a habitantes de Tepexco, las asesinaron, a algunas al prenderles fuego vivas y otros al ser colgados de los árboles.

En esa época, la FGE no recibió ninguna denuncia previa por algún delito en el municipio, por lo que los informes de incidencia delictiva aparecían en ceros, lo que indicaba una baja criminalidad en la demarcación.

Editor: Renato León

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