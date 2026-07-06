FIFA revoca tarjeta roja a Balogun tras intervención de Trump

El presidente Donald Trump intervino ante la FIFA para solicitar la revisión de la tarjeta roja que se marcó contra el delantero estadounidense Folarin Balogun, y el máximo organismo del fútbol decidió este domingo suspender la sanción de un partido, permitiendo al jugador estar disponible para el encuentro de octavos de final contra Bélgica este lunes en Seattle.

La FIFA aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la ejecución de la sanción por un período de prueba de un año, en una medida que no tiene precedentes en la historia reciente de los Mundiales. Trump celebró la decisión en sus redes sociales: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

La controversia se originó el miércoles pasado, cuando Balogun recibió una tarjeta roja por pisar el tobillo de un jugador de Bosnia-Herzegovina en el partido de dieciseisavos de final. El árbitro brasileño Raphael Claus no mostró inicialmente la tarjeta, pero expulsó al delantero tras una revisión en el VAR, lo que activó una suspensión automática.

Bélgica analiza opciones

La decisión de la FIFA generó una inmediata reacción de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), que expresó su “asombro” y anunció que está estudiando “todas las opciones posibles” para “salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio”.

El organismo belga señaló que, aunque la FIFA basó su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario, el artículo 66.4 establece claramente que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas en el torneo.

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, aplaudió la medida y señaló que “ya fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia-Herzegovina al jugar con 10 hombres durante 30 minutos en una decisión que fue completamente injusta”.

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