Lluvias dejan inundaciones en Huejotzingo, Amozoc y Puebla capital

Las lluvias de domingo 5 de junio dejaron inundaciones en Huejotzingo, en Amozoc y la capital poblana con vehículos varados y la caída de un árbol, la cual no dejó personas lesionadas.

Los daños más severos se presentaron en el municipio de Huejotzingo donde se reportó el desbordamiento de la planta tratadora de Hacienda Los Sauces, lo que provocó inundaciones en varias viviendas.

#Seguridad 🚨 Reportan el desbordamiento de la planta tratadora de Hacienda Los Sauces en Huejotzingo, lo que provocó inundaciones en varias viviendas. pic.twitter.com/goM9UntJYq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 5, 2026

Entre estas quedó inundada la privada Revilla y Riaza en Real Segovia, así como calles y vehículos varados en algunas vialidades, de acuerdo con reportes en redes sociales.

En Amozoc circularon imágenes con calles inundadas y granizo. Habitantes de la privada 22 sur del barrio de Tepalcayuca reprocharon a las autoridades municipales la falta de atención a un drenaje pluvial para la zona, por lo que este día el agua entró en las cisternas de algunas casas.

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#Seguridad 🚨 Inundada quedó la privada Revilla y Riaza en Real Segovia, en Huejotzingo.



La entrada y salida quedaron obstruidas por el agua.



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En la capital poblana un árbol cayó sobre una camioneta en el bulevar Atlixco en la zona de Las Animas, sin embargo, los tres tripulantes resultaron ilesos, reportó el edil José Chedraui Budib.

Minutos después, el presidente municipal de Puebla reportó el rescate de un menor de edad que se encontraba en una camioneta atrapada por la inundación en la colonia Ampliación Reforma.

#Puebla ⛈️ El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, reporta el rescate de un menor de edad que se encontraba en una camioneta atrapada por la inundación en la colonia Ampliación Reforma.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/uFFtTv9e2P — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 5, 2026

En el zócalo de Puebla, los fuertes vientos ocasionaron la caída de un templete en las instalaciones del fan fest.

En redes sociales, usuarios reportaron encharcamientos en el barrio de Santiago, en el que inclusive una unidad del transporte público quedó varada.

#Seguridad 🚨 Un árbol cayó sobre una camioneta particular sobré el Bulevar Atlixco a la altura del Río Atoyac con sentido a Zavaleta.

Elementos de Protección Civil laboran para rescatar a tres personas al interior.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/Cgu4a1US2j — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 5, 2026

En la Avenida Juárez y 19 Sur colapsó el drenaje de nueva cuenta y se observaron inundaciones en la vialidad, lo mismo que en el puente elevado de la 31 Oriente, en donde personal de protección civil municipal rescató a tres personas atrapadas en un vehículo.

También se observaron vehículos varados en la zona del hospital de la niñez poblana, en la lateral de periférico Ecológico a la altura de Torres médicas.

#Seguridad 🚨 En redes sociales reportan autos varados en el Bulevar del Niño Poblano, debido a los encharcamientos.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/vUbvdkebtk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 5, 2026

Editor: Renato León

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