Acusan “acarreo” de oaxaqueños en marcha a favor de alcaldesa de Acatlán

La mañana de este domingo y ante la situación política que se vive en el municipio de Acatlán de Osorio, se realizó una marcha en respaldo a la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, mientras ciudadanos continúan con el plantón ciudadano que exige la revocación de su mandato.

La protesta no agradó a todos los pobladores, ya que señalaron que fueron difundidos videos en los que se observa la llegada de varios autobuses a una gasolinera del municipio, y muchas de las personas que descendían de las unidades eran originarias del estado de Oaxaca, lo que generó señalamientos de que los asistentes habrían sido trasladados para participar en la manifestación.

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Versiones difundidas por habitantes de Acatlán y grupos inconformes señalan que la movilización fue organizada por familiares y personas cercanas a la alcaldesa con el propósito de mostrar respaldo a su administración y contrarrestar el movimiento ciudadano que mantiene un plantón frente a la presidencia municipal, el cual inició desde el Monumento al Tecuán.

Integrantes del plantón instalado frente al Ayuntamiento afirmaron que respetan el derecho de cualquier persona a expresarse, rechazaron las versiones de que quienes participan en la protesta reciban algún tipo de pago y sostuvieron que el movimiento responde al descontento de ciudadanos con la administración municipal. El plantón suma 20 días de permanencia frente a la presidencia municipal.

La manifestación concluyó alrededor de las 10:00 horas, después de que los asistentes que apoyaban a la alcaldesa recorrieran calles de Acatlán sin ninguna situación que pusiera en riesgo la integridad de los participantes.

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