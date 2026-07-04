DIF San Pedro Cholula impulsa recuperación de espacios públicos

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y mejorar los espacios públicos, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, la directora general, María Soledad Sevilla, y el equipo del organismo, en coordinación con la Microrregión 18 del SEDIF, llevaron a cabo una faena comunitaria en las instalaciones del Deportivo San Pedro, ubicado en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.

Durante la actividad se realizaron labores de barrido en la cancha de basquetbol y trabajos de pintura en las gradas, las cuales presentaban un importante deterioro, contribuyendo así a la recuperación y dignificación de este espacio de convivencia para las familias de la comunidad.

Estas jornadas tienen como principal propósito atender necesidades comunes mediante el trabajo colectivo, voluntario y solidario de las y los integrantes de una comunidad. Asimismo, buscan mejorar la infraestructura, fomentar el cuidado del medio ambiente y fortalecer la cohesión social, la identidad, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia entre la ciudadanía.

Con estas acciones, se refuerza el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el DIF Municipal, consolidando esfuerzos en beneficio de las y los habitantes de San Pedro Cholula.

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