Danzante BUAP participó en la inauguración de copa de futbol

Perla Juárez Filomeno, estudiante de sexto semestre de la Facultad de Artes de la BUAP y originaria del municipio de Hueyapan, en la sierra nororiental de Puebla, fue parte del espectáculo inaugural de la fiesta internacional del futbol, presentándose ante 80 mil personas en el Estadio Azteca y millones de televidentes.

La joven, también egresada de la Facultad de Psicología, danzó durante tres minutos en un montaje inspirado en el baile tradicional mexica, que hacía referencia a los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos para demostrar las raíces de México.

“Bueno, yo participé en los primeros tres minutos de la inauguración de la fiesta más grande del mundo. El show fue de aproximadamente veinte minutos. Se inspiró de la danza tradicional mexica. El montaje era referente a los cuatro puntos cardinales y se trataba de demostrar las raíces de México”, declaró la bailarina.

Juárez Filomeno pertenece a la compañía de danza folklórica Tenochtitlán de la Organización Cultural de Intercambios Internacionales México (OCIIMAC), que recibió la invitación y realizó un casting para seleccionar a los participantes.

Sobre la experiencia, la estudiante confesó: “Pues fue una experiencia muy bonita. Los nervios fueron gigantescos al entrar a la cancha, al estadio. O sea, ver ochenta mil personas fue algo que no puedo explicar, fue algo muy bonito. Pues también sentía la presión, justo porque aparte de las personas que estaban dentro del estadio, las demás personas que nos iban a ver dentro y fuera de México“.

La joven, que practica danza folclórica desde los ocho años, considera que esta experiencia enriquecerá su currículum y espera más oportunidades como esta para representar con orgullo a México.

“Me siento muy orgullosa por representar a México frente a varias personas. También me da mucha alegría saber que… pues sentir el apoyo de mi familia, de mis maestros, de mi hermana, de muchas personas”, concluyó.

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