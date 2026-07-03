BUAP gradúa a 215 estudiantes de la Prepa Izúcar de Matamoros

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, presidió la ceremonia de graduación de 215 alumnos de la generación 2023-2026 de la Preparatoria de Izúcar de Matamoros, perteneciente al Complejo Regional Mixteca.

Durante el acto protocolario, la rectora reconoció el esfuerzo de egresados, catedráticos y personal administrativo de esta unidad académica; al mismo tiempo, agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la universidad para la formación de sus hijos.

La directora del Complejo Regional Mixteca, Sara Cecilia Vega Cervantes, destacó que esta generación es una comunidad viva, dinámica, comprometida; que propone y se involucra, demostrando que la educación se construye también fuera del aula.

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