Comisión avala declarar “2026, Año de Gilberto Bosques”

En sesión de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, las y los diputados aprobaron el proyecto de dictamen por el que se declara “2026, Año de Gilberto Bosques Saldívar. La humanidad al servicio de la justicia y la libertad”.

Como parte del dictamen, elaborado con la propuesta de la diputada Azucena Rosas Tapia y del diputado Pável Gaspar Ramírez, se establece que, a partir de la entrada en vigor del decreto y durante el año 2026, los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los Concejos Municipales, así como los organismos constitucionalmente autónomos, deberán establecer en su papelería oficial la leyenda “2026, Año de Gilberto Bosques Saldívar. La humanidad al servicio de la justicia y la libertad”.

En su intervención, la diputada Azucena Rosas Tapia señaló que con este dictamen se rinde homenaje a un poblano distinguido, maestro, diplomático, legislador y defensor incansable de la dignidad humana; “su legado nos recuerda que la política encuentra su mayor sentido cuando se pone al servicio de la justicia, la libertad y la vida, demostrando que la solidaridad no conoce fronteras”.

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