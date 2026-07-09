Lotería Nacional presenta billete conmemorativo del Día Mundial del Perro

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentaron en el Palacio de Gobierno de Toluca el billete del Sorteo Mayor No. 4021, que conmemora el Día Mundial del Perro, celebrado cada 21 de julio, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre el bienestar animal, la tenencia responsable y la visibilización del vínculo entre las personas y sus mascotas, así como la contribución de perros de asistencia, rescate o trabajo.

La gobernadora destacó que las imágenes de los perritos en los billetes corresponden a animalitos rescatados que tuvieron una segunda oportunidad, e invitó a la ciudadanía a adquirir su cachito: “Este billete de lotería es una invitación a reflexionar sobre el trato hacia los seres sintientes y una oportunidad para cambiar su suerte. Y si la fortuna nos sonríe, también cambiar sus vidas, porque cuando compartimos un poquito de lo que la vida nos da, esa generosidad siempre regresa multiplicada“.

La directora Olivia Salomón agradeció a la gobernadora y a las autoridades por sumarse a esta conmemoración, y señaló: “Hablar de bienestar animal es hablar de empatía, de responsabilidad, de salud pública, de convivencia comunitaria y de una cultura que rechaza el abandono y promueve la adopción responsable.

Pero también es hablar de ese amor leal que nos recibe al llegar a casa, de esa compañía silenciosa que sostiene a tantas familias”. Salomón subrayó que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, proteger a los animales es una convicción reflejada en el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes, y destacó que la gobernadora Delfina Gómez ha demostrado empatía al abrir su hogar a 11 perros y 10 gatos rescatados.

“Que este cachito lleve mucho más que la ilusión de ganar, que lleve también un mensaje de respeto, gratitud y empatía. Que cuando este billete llegue a millones de hogares, también recuerde que una sociedad se hace más grande cuando aprende a cuidar toda forma de vida”, puntualizó Salomón.

El Sorteo Mayor No. 4021 cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos, se realizará el martes 21 de julio y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Los billetes ya están disponibles en puntos de venta y en miloteria.mx. La directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Alma Diana Tapia Maya, precisó que el billete conmemorativo representa “un acto de memoria, gratitud y reconocimiento para quienes, sin saberlo, iniciaron esta lucha por el bienestar animal en el Estado de México”.

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