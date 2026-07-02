PROFEPA confirma muerte del tigre blanco Kenzo en Edomex

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) confirmó la muerte de Kenzo, el tigre de bengala blanco que escapó de un centro privado de manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México. El felino fue localizado la mañana de este jueves, tras varios días de intensa búsqueda por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la PROFEPA, médicos veterinarios intentaron capturar al ejemplar mediante dardos tranquilizantes. Sin embargo, durante las maniobras de rescate, el tigre atacó al personal participante, por lo que elementos de seguridad intervinieron para proteger la integridad de los rescatistas.

El animal recibió atención veterinaria inmediata y fue trasladado a un centro especializado para continuar con su tratamiento. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Kenzo falleció poco después, hecho que fue confirmado por la dependencia federal mediante un comunicado oficial.

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Kenzo había escapado el pasado 27 de junio de un Predio o Instalación que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), administrado por particulares. Desde entonces, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en zonas cerriles del municipio para evitar riesgos a la población y al propio ejemplar.

Tras concluir el operativo, la PROFEPA informó que impuso una clausura total temporal al establecimiento del que escapó el tigre, además de iniciar un procedimiento administrativo al detectar presuntas irregularidades en las condiciones de manejo y confinamiento de los animales.

Editor: Arturo Medina

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