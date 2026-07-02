IBERO Puebla pide justicia en el caso Brenda Quevedo

Diversas organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y especialistas jurídicos anunciaron la conformación de una plataforma solidaria de defensa nacional e internacional para acompañar el caso de Brenda Quevedo Cruz, una mujer que ha permanecido cerca de 20 años sometida a un proceso penal sin contar con una sentencia definitiva.

Así lo dio a conocer el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, quien explicó que el caso se ha caracterizado por una serie de irregularidades que han sido denunciadas durante años por organismos, personas defensoras y equipos jurídicos.

De acuerdo con el académico, el proceso incluye señalamientos relacionados con detención arbitraria, actos de tortura, fabricación de pruebas y diversas violaciones a derechos humanos. A pesar de ello, Brenda Quevedo continúa bajo medidas de restricción mientras su situación jurídica permanece sin resolverse de manera definitiva.

La nueva plataforma de defensa está integrada por organizaciones nacionales e internacionales, como la Clínica Jurídica de la IBERO Puebla o el Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social), así como por un renovado equipo legal que dará seguimiento al caso con el objetivo de impulsar una resolución pronta y garantizar el acceso efectivo a la justicia.

El especialista señaló que la prioridad es lograr la libertad de Brenda Quevedo y garantizar que se respeten plenamente sus derechos. Asimismo, destacó la importancia de que el Estado reconozca y atienda las afectaciones derivadas de un proceso judicial que se ha prolongado durante casi dos décadas.

Además de la búsqueda de justicia, la estrategia contempla la exigencia de una reparación integral para Brenda Quevedo y su familia, considerando los impactos personales, familiares y sociales que una detención prolongada sin sentencia puede generar.

Para Hernández León, el caso representa un ejemplo de las profundas problemáticas que persisten en el sistema de justicia penal cuando no se garantizan plenamente los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a una justicia pronta y efectiva.

Desde la IBERO Puebla, a través de la Clínica Jurídica Minerva Calderón y de los espacios académicos vinculados a los derechos humanos, se reiteró el compromiso de continuar acompañando el caso y de contribuir a las acciones encaminadas a la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

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