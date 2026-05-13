UDLAP presenta balance de logros deportivos en la temporada

La Universidad de las Américas Puebla en voz de la Mtra. Maricruz Castro García, directora de Deportes de la UDLAP, presentó un balance de los logros deportivos que se obtuvieron durante la temporada que termina y de algunas de las acciones que se implementarán para la siguiente, destacando el gran valor que los estudiantes deportistas significan para la universidad y reconociendo la labor que realizan los integrantes de los Equipos Representativos Deportivos, para cumplir al mismo tiempo sus compromisos académicos, los entrenamientos y competencias a nivel institucional, nacional e internacional.

Para iniciar la conferencia de prensa, la Mtra. Maricruz Castro habló ante los medios de comunicación de lo sucedido en el año 2025-2026, como el cuarto campeonato logrado de forma consecutiva de los Aztecas de Atletismo, la final disputada de las Aztecas de Soccer, así como todas las acciones que se está realizando en el área de deportes para encarar la próxima temporada.

Como parte de estos anuncios, la directora de Deportes de la Universidad de las Américas Puebla dio a conocer algunos cambios en la estructura deportiva universitaria que da atención al nuevo “Plan Estratégico 2026-2030”, en el cual se definen las acciones que se tomarán en la UDLAP durante el período mencionado como parte de la nueva visión establecida por la comunidad universitaria.

Concluyen actividades el Equipo Representativo de Taekwondo

“Respondiendo a esta nueva estrategia, dentro de la proyección deportiva prevista en el Plan Estratégico, se tomó la decisión de eliminar el programa deportivo representativo de Taekwondo al concluir el período académico de Primavera 2026”, expresó la Mtra. Maricruz Castro García, directora de Deportes de la UDLAP, quien al mismo tiempo destacó que “la universidad reconoce el compromiso, la dedicación y la entrega de estudiantes y entrenadores de esta disciplina deportiva que a lo largo de nuestra historia ocupó un lugar importante dentro de los programas deportivos institucionales”.

Precisó que, dada la decisión, la institución anuncia que las y los 18 estudiantes que actualmente integran el Equipo Representativo de Taekwondo UDLAP mantendrán vigentes sus apoyos académicos aplicables a colegiatura y los beneficios de alimentos y Colegios Residenciales, en los casos que ello aplique. Asimismo, aseguró que los miembros del equipo representativo que hoy desaparece y quienes actualmente se encuentren en atención de lesiones o procedimientos postquirúrgicos, tendrán garantizada la conclusión de su programa de rehabilitación en el Centro Integral de Rehabilitación UDLAP; todo ello con el objetivo de asegurar la continuidad de su integridad física y estudios universitarios.

Finalmente, informó que para las y los 18 estudiantes mencionados previamente que deseen transferirse a otra universidad, la UDLAP respetará dicha decisión y los acompañará en los procesos requeridos para su integración en equipos deportivos de otras instituciones. Por lo anterior, se hará entrega de su carta de liberación de pertenencia al equipo representativo deportivo UDLAP.

Cabe destacar que la Universidad de las Américas Puebla agradece a todas las personas que fueron parte de esta disciplina deportiva y confía que esta acción encaminará a los Aztecas UDLAP a continuar cosechando éxitos en la siguiente temporada 2026-2027.

Te recomendamos: