UDLAP explica la ciencia detrás de las predicciones en el fútbol

Como parte de un ejercicio de análisis de todo lo que hay detrás del torneo global de fútbol que actualmente está moviendo al mundo entero, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) lleva a cabo, a través de sus académicos-investigadores expertos en diferentes temas, una serie de divulgación académica titulada “Detrás del Balón: Perspectiva UDLAP”, la cual arranca actividad dando a conocer el análisis y punto de vista de sus profesores de tiempo completo del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas, sobre la estructura estadística que rige a las predicciones deportivas, definiendo los alcances metodológicos de la denominada quiniela matemática.

Para los especialistas, el comportamiento de este tipo de certámenes se explica a través de variables cuantitativas, es por ello por lo que el doctor Francisco García Castillo, académico de Actuaría, Física y Matemáticas de la UDLAP, precisó que la disciplina opera desde la recopilación de datos para generar estadísticas de desenvolvimiento. “Lo que a nosotros nos nutre son los datos, en este caso es información sobre la edad de los jugadores, la integración con el entrenador y con el cuerpo directivo, la localía y el ambiente que se vive alrededor de ella, el medio ambiente, e incluso el clima y la altura donde se juega y que puede afectar en algún momento dado”, señaló el experto.

Por su parte, el doctor Rubén Blancas Rivera, también académico de tiempo completo en la UDLAP, detalló la incorporación de los procesos de Markov y modelos estocásticos, los cuales sirven para calcular trayectorias donde el resultado depende de múltiples factores dinámicos. El investigador destacó que los modelos integran indicadores socioeconómicos y demográficos: “Usualmente quieres explicar realmente el suceso y todo el pronóstico mediante distintas variables; por ejemplo, el PIB del país puede ser muy importante porque se tomará en cuenta la inversión que haga el mismo país en instalaciones deportivas, en infraestructura, en buscar jugadores nuevos. En cuanto a la población, un país que tenga una densidad poblacional muy grande también es muy importante porque hay más jugadores que puedes elegir”.

Frente a fenómenos donde países de menor densidad demográfica superan a naciones con mayor población, el profesor de la UDLAP, Rubén Blancas Rivera, aclaró que se requiere la inclusión de otras variantes adicionales para realizar pronósticos certeros, lo que demuestra que la cantidad de habitantes no determina de forma aislada el funcionamiento de un equipo.

El análisis matemático de estos eventos comparte estructuras con la gestión financiera, por lo que el Dr. García Castillo, quien posee trayectoria en el modelado de riesgos, argumentó la existencia de un vínculo estrecho basado en el uso de herramientas estadísticas y bases de datos para la toma de decisiones. De acuerdo con el académico, los métodos matemáticos que se aplican para estimar escenarios de riesgo catastrófico o para evaluar la evolución de empresas nacientes en los mercados bursátiles son equivalentes a los utilizados en los sistemas predictivos deportivos.

Respecto al uso de algoritmos contemporáneos, el doctor Rubén Blancas explicó las técnicas de clasificación mediante Machine Learning o aprendizaje automático, las cuales permiten segmentar a los competidores según su probabilidad real, sin embargo, advirtió que los modelos deben reevaluarse de manera constante debido a la presencia de una variante aleatoria que introduce incertidumbre en el cálculo.

En conclusión, los académicos de la UDLAP manifestaron que el papel de la probabilidad en el torneo global de fútbol no consiste en predecir el futuro con certeza absoluta, sino en medir la viabilidad de que ocurra un escenario. Al respecto, explicaron que un porcentaje bajo de probabilidad, como un cinco por ciento, equivale matemáticamente a que una selección pierda 95 de cada 100 encuentros; sin embargo, debido a la naturaleza aleatoria del deporte, la ciencia no puede determinar en qué momento exacto de la serie ocurrirán esos cinco partidos con resultado favorable.

El desarrollo de este ejercicio demuestra el valor de la identidad multidisciplinaria de la UDLAP, cuyo esfuerzo de divulgación a través de “Detrás del Balón” busca retornar el conocimiento científico de sus académicos hacia el entorno social al aplicar la metodología actuarial y matemática a un espectáculo de consumo masivo como el torneo internacional de fútbol, proveyendo a la sociedad de herramientas teóricas para comprender las implicaciones estructurales de los eventos globales y evidenciando que las decisiones en la cancha están conectadas con la ciencia, la economía y el comportamiento humano.

Es importante destacar que la Universidad de las Américas Puebla cuenta con uno de los mejores cuerpos académicos en esta área debido a que oferta el programa académico de Actuaría desde hace más de 40 años, además de que ostenta el título de ser la primera universidad fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México en ofrecerla y la primera en el Estado de Puebla. Si deseas conocer un poco más de la Licenciatura en Actuaría, te invitamos a visitar el siguiente link: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Actuaria.

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