BUAP gradúa a 502 alumnos de preparatoria del CRC

La rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó la ceremonia de graduación de 502 alumnos de las preparatorias con sede en Amozoc y Tepeaca, así como del Bachillerato Tecnológico de San José Chiapa, adscritos al Complejo Regional Centro.

La doctora Cedillo agradeció a los egresados de la generación 2023-2026 y a sus familiares, reunidos en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, por confiar firmemente en la educación regional. “Agradezco la confianza depositada en la institución, la cual se ve reflejada en la formación de nuestros jóvenes. Gracias por superar todas las adversidades a lo largo de esta fase de su vida. Les deseo éxito en la etapa venidera y disfruten de este momento inolvidable”.

Armando José José, director de esta unidad académica, comentó que cada generación egresada lleva consigo la responsabilidad de construir un futuro mejor, por lo tanto, alentó a los jóvenes a mantener viva la pasión por el aprendizaje. “Cada clase, proyecto y reto superado han formado mujeres y hombres capaces de enfrentar diferentes cambios, adaptarse a nuevos entornos y construir oportunidades a través del conocimiento. El intelecto, integridad y perseverancia serán sus mejores herramientas”.

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