IBERO Puebla capacita a 200 emprendedoras en finanzas y economía social

La IBERO Puebla, a través del Laboratorio de Innovación Económica y Social (LAINES), culminó un proceso arduo de capacitación, sororidad e impulso a las mujeres, con el programa Buenas Finanzas y Economía Social y Solidaria, hecho en colaboración con la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento de Puebla.

Ambas instituciones apoyaron a dos centenas de mujeres poblanas emprendedoras, en su mayoría jefas de familia, que soñaban con establecer sus emprendimientos y poder dedicarse a ellos de manera principal. Hoy, gracias al esfuerzo, talante académico y social y la fuerte convicción de que mejorar el mundo el posible, ya pueden disfrutar de los resultados de este gran logro.

La Dra. Lilia Vélez Iglesias, catedrática de la Universidad, fue una aliada cercana en este proceso hecho por y para mujeres, lo que es fundamental en nuestro país, donde persisten las brechas de informalidad y precarización entre hombres y mujeres.

“La participación económica de las mujeres en México ha crecido cerca del 46% a principios del 2026, pero sigue siendo baja comparada con el 75% de los hombres. Persisten brechas significativas: más del 50% de las mujeres trabajan en la informalidad y ganan 14% menos que los hombres”, explicó Vélez Iglesias.

“La IBERO Puebla, como universidad confiada a la Compañía de Jesús, siempre busca atender las problemáticas que se enfrentan en la realidad en la que está inserta, al colaborar abiertamente con actores públicos, privados y sociales para poder resolverlas”: Dra. Lilia Vélez.

“De ahí el valor que le damos en la IBERO Puebla a la posibilidad de acompañar a mujeres que tengan capacidad para fortalecer su capacidad financiera y que les pueda generar una mayor autonomía, a la par que puedan contribuir a la economía de nuestro país”. Esto es posible con la colaboración de actores públicos y privados que aportan a dicha misión.

La Lic. Zaira González Gómez, secretaria de las Mujeres del Ayuntamiento, también estuvo presente en el cierre de este segundo ciclo que da frutos gracias al trabajo conjunto de la Universidad y el Municipio. “Da mucho gusto ver a grandes mujeres que hoy tienen la posibilidad de tomar estos cursos, de sentirse empoderadas, de aprender. Eso es lo que buscamos”.

Para la secretaria, este es un paso trascendental para las mujeres y para la ciudad en general gracias al empoderamiento y el valor que aportó esta experiencia. “Lo más importante es que nunca nos demos por vencidas y que no siempre nos van a decir que sí, pero también va a haber muchas otras puertas que se nos van a abrir, como el día de hoy”.

Esta enriquecedora jornada concluyó con la entrega de diplomas a las participantes de esta segunda edición de la capacitación, y con una fructífera sesión de trabajo colaborativo entre las presentes, donde pudieron compartir con otras emprendedoras y empresarias sus contactos y recursos para hacer crecer una valiosa red basada en los principios de la economía social y solidaria, y con la filosofía humanista de sello IBERO Puebla.

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