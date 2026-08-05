Protestan contra anuncio de cierre de Academia Militarizada en Puebla

Padres de familia de la Academia militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) protestaron en las instalaciones de la 17 Sur y 4 Poniente y aseguraron que las autoridades educativas criminalizan a la institución, por lo que advirtieron que alrededor de 300 menores serán afectados en sus estudios, ya que las escuelas de otro tipo no ofrecen la educación que ellos quieren para sus hijos.

Al grito de la “academia no se cierra” pidieron reconsiderar el anuncio de cierre de la institución, la cual afirmaron que no tiene castigos físicos como trascendió en redes sociales.

Yessenia Real Galindo, estudiante de tercero de bachillerato, compartió que los únicos castigos físicos que recibe el alumnado es hacer ejercicio, pero rechazó que sean golpeados como correctivo.

#Puebla 🗣️Una de las alumnas que está por terminar el bachillerato en la AMIZ asegura que los únicos castigos que reciben son ejercicios físicos y rechaza que haya golpes

vía: @Lupjmendez pic.twitter.com/JUcvEohCKw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 5, 2026

En tanto, Tomás Romero, quien tiene a su hijo estudiando la primaria explicó que pedirán una mesa de trabajo con los directivos de la escuela para reiterarles su apoyo para que no cierren el plantel.

Aseveró que las otras opciones educativas no son suficientes y no tienen el tipo de educación con “valores” que buscan tengan sus hijos.

Consideró como injusto que criminalicen a la escuela y sus estudiantes por el caso de Dafne que ocurrió en otro estado.

AMIZ asevera contar con todo en regla

Rubenelle Fernández Rodríguez, abogado de la institución, subrayó contar con todos los permisos para operar los diferentes niveles educativos por parte de la Secretaría de Educación y advirtió que mientras estén vigentes tienen en derecho de seguir abiertos.

Abundó que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de una posible clausura y que sólo se ha limitado a un señalamiento mediático sin revisar.

Aseguró que se han sujeto a todas las revisiones de las autoridades educativas que se realizan cada año.

#Puebla👨‍⚖️ El abogado de la institución afirma que cuentan con todas las certificaciones para operar, al igual que los docentes y asevera que los militares en la institución no se dedican a impartir clases, sino otras actividades.

via: @lupjmendez pic.twitter.com/vQVFeyjN2i — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 5, 2026

Inclusive mencionó que el personal docente debe contar con cédula y título, además de experiencia para las materias que imparte, por lo que afirmó que el personal militar no da clases sino se dedica a “otras actividades”.

Padres de familia permanecen en el plantel en espera de diálogo con autoridades educativas y personal de la Secretaría de Gobernación estatal.

Hay que recordar que la AMIZ fue la única escuela con modelo militarizado que operaba en la entidad poblana, por lo cual la Secretaría de Educación Pública federal anunció que tenían que cerrar todo este tipo de instituciones al no estar reguladas ni contar con el aval y supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La decisión se dio tras la muerte de Dafne Zapata de 13 años en Tamaulipas tras acudir a un campamento de verano y morir en el lugar por una presunta novatada violenta por parte del personal encargado de la institución.

Editor: Renato León

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