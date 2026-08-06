Omar Muñoz inicia construcción del Parque de las Infancias

El Presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, dio el banderazo de inicio de construcción del Parque de las Infancias, un proyecto que fortalece la infraestructura recreativa del municipio y responde a una de las principales solicitudes de las familias de la cabecera municipal.

Acompañado de la Presidenta del Sistema municipal DIF, Tere Alfaro, el edil indicó que este proyecto contempla la colocación de vegetación, un módulo de baños, cuatro juegos infantiles de gran formato, estacionamiento y una caseta, mediante una inversión superior a 6.8 millones de pesos, en beneficio de más de 7 mil habitantes.

Agregó que la obra nació de la consulta ciudadana realizada durante el primer Martes del Día del Pueblo en la cabecera municipal, cuando recorrió la zona para escuchar directamente a las y los vecinos sobre el destino de este espacio.

Explicó que la propuesta de construir un parque fue la más respaldada por la ciudadanía, por lo que su administración decidió convertir esa petición en una realidad, convencido de que las mejores obras son las que surgen de escuchar a la población.

“Las y los ciudadanos conocen mejor que nadie las necesidades de su comunidad. Por eso salimos a preguntar qué querían para este espacio. Los proyectos que verdaderamente transforman son aquellos que nacen de escuchar a la gente y responden a las necesidades de las familias”, expresó.

El presidente municipal reiteró que su administración mantiene el compromiso de administrar los recursos públicos con transparencia y responsabilidad para cumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía y ejecutar obras que mejoren la calidad de vida de las familias de Cuautlancingo.

Asimismo, señaló que la recuperación de espacios públicos contribuye a fortalecer el tejido social, prevenir la violencia y ofrecer entornos seguros para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan desarrollarse plenamente.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, afirmó que el Parque de las Infancias representa una inversión con sentido social, ya que permitirá que madres, padres e hijos convivan en un espacio digno y seguro. Además, reconoció la visión del presidente Omar Muñoz por impulsar proyectos que colocan a las familias y a la niñez en el centro de las políticas públicas.

Finalmente, Omar Muñoz anunció que su administración continuará impulsando proyectos para recuperar espacios públicos y fortalecer el desarrollo del municipio. En ese sentido, adelantó el inicio de la construcción del Centro Deportivo Cuautlancingo, que contará con cancha de básquetbol con duela, cancha de fútbol con pasto sintético, skatepark y gimnasio al aire libre, con el propósito de ampliar las oportunidades para la práctica deportiva, la recreación y la sana convivencia de las familias.

Te recomendamos: