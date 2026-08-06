Texmelucan rehabilita drenaje en Hueyatzacoalco

En respuesta a la demanda de infraestructura social que durante décadas solicitaron habitantes de la comunidad de Santa Catarina Hueyatzacoalco, el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, acompañado de su cuerpo edilicio, inauguró la rehabilitación del drenaje sanitario en el bajo puente de la autopista de la citada comunidad; obra que resuelve el problema histórico de inundaciones.

​Esta obra estratégica resuelve una problemática histórica que afectaba gravemente la movilidad de la zona. Durante varias décadas, las acumulaciones pluviales e insuficiencia en la red de drenaje provocaron inundaciones que dejaban incomunicada a la población y ponían en riesgo a automovilistas cuyos vehículos quedaban varados.

Durante su mensaje, el Alcalde Juan Manuel Alonso, informó que con la nueva red de drenaje pluvial se garantiza una correcta conducción de las aguas de lluvia, asegurando el tránsito vehicular y peatonal; asimismo, se reducen los riesgos de daños materiales en automóviles, unidades de transporte público y viviendas aledañas.

Por su parte, el Presidente Auxiliar, Enrique Jiménez Huerta, y el Regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Carlos Llohol Reyes Mota, reconocieron la visión del alcalde Juan Manuel Alonso de ejecutar esta importante obra que beneficia a más de 30 mil habitantes de Hueyatzacoalco y la cabecera municipal con la rehabilitación de 687.83 metros lineales.

En el evento se contó con la presencia de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; la Síndica Municipal, Regidoras, Regidores, funcionarios municipales y habitantes de la comunidad, quienes agradecieron al alcalde por cumplir su promesa de campaña, asegurando que esta obra evita los encharcamientos severos en la zona.

​Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de ejecutar obras de alto impacto social que transforman la movilidad y la seguridad de las comunidades.

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