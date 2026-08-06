Feminicidio en Puebla bajó 60% con Casas Carmen Serdán: Armenta

A 600 días de gobierno, el feminicidio en Puebla disminuyó en un 60 por ciento, durante el primer semestre de 2026, gracias al modelo de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes, Emancipación)-Casas Carmen Serdán, que descentraliza la justicia.

En rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó este logro interinstitucional que se alinea a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de erradicar la violencia de género en el país.

Las mujeres en Puebla se encuentran más seguras, en 2025 este delito disminuyó en 40 por ciento, resultado del trabajo permanente entre los gobiernos de México y del Estado, así como de las instituciones encargadas de la prevención, atención y procuración de justicia para proteger la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres.

El titular del Ejecutivo destacó que este avance responde a una estrategia que inició desde el primer día de la administración y que hoy se consolida con la integración de los Centros LIBRE, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el modelo estatal de las Casas Carmen Serdán. Señaló que Puebla dejó atrás los primeros lugares nacionales en incidencia de feminicidios.

Cada reducción representa vidas protegidas y familias atendidas. La primera Casa Carmen Serdán fue inaugurada en Acatlán de Osorio, desde su apertura brindó refugio y protección inmediata a una mujer y sus hijos víctimas de violencia.

Alejandro Armenta Mier explicó que la meta estatal es contar con un Centro LIBRE Casa Carmen Serdán en cada una de las 31 microrregiones para acercar los servicios a las comunidades y fortalecer la estrategia nacional en todos los municipios. Precisó que estos espacios concentran servicios de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de las Mujeres, los ayuntamientos, el sector empresarial y organizaciones sociales, con el propósito de brindar atención integral, acompañamiento jurídico, protección, capacitación y oportunidades para el desarrollo económico de las mujeres. “Los resultados deben superarse cada año porque representan vidas salvadas y una mejor atención para las poblanas”, afirmó.

El gobernador reconoció el liderazgo de la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, el trabajo de la fiscal especializada Karla Michelle Salas Sánchez, de la coordinadora Carmen González Serdán, del Sistema Estatal DIF, de la Secretaría de las Mujeres, del Poder Judicial, de la Secretaría de Gobernación, de los ayuntamientos, de Coparmex y de todas las instituciones que participan en este modelo interinstitucional. Indicó que la evaluación permanente cada 100 días fortalece la rendición de cuentas y permite mejorar las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

La fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Karla Michelle Salas Sánchez, explicó que el modelo poblano garantiza atención integral y acceso efectivo a la justicia en un solo espacio institucional, al incorporar la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro de los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán. Informó que quienes acuden reciben asesoría jurídica, atención psicológica, médica y de trabajo social, presentación inmediata de denuncias, emisión de medidas de protección y seguimiento a las investigaciones, lo que evita traslados que anteriormente complicaban el acceso a la justicia. Detalló que se han otorgado más de 200 mil servicios, atendido directamente a más de 30 mil personas por parte de la Fiscalía, brindado 58 mil 468 servicios especializados, emitido más de 8 mil 400 medidas de protección y realizado más de 90 mil acciones de capacitación y empoderamiento, lo que contribuye a la disminución de entre 40 y 66 por ciento en los indicadores de feminicidio en distintos periodos de evaluación.

Por su parte, la coordinadora de las Casas Carmen Serdán, Carmen González, señaló que operan 24 Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, descentralizan la procuración de justicia y acercan los servicios especializados a las regiones del estado.

Explicó que cada centro integra ministerios públicos especializados, asesoría jurídica, atención psicológica con enfoque de fortalecimiento emocional, trabajo social, albergues temporales, capacitación, certificaciones, vinculación laboral y apoyos para el emprendimiento. Agregó que más de 110 mil mujeres han participado en más de 7 mil talleres y que alrededor de 800 personas han recibido refugio seguro junto con sus hijas e hijos, lo que evita que múltiples casos de violencia escalen a su máxima expresión.

El Gobierno del Estado de Puebla fortalece los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán como una estrategia integral de prevención, atención, protección y acceso a la justicia, en coordinación con el Gobierno de México, para garantizar el bienestar, la dignidad y los derechos de las mujeres y sus familias.

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