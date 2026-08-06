Puebla capital invita a concurso “Skate Capital Joven”

Con el objetivo de promover el deporte, la convivencia y la participación juvenil, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, invita a las juventudes de Puebla a participar en el concurso de “Skate Capital Joven”, organizado por el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), dirigido por la directora Carolina Cabrera Victoria.

En el marco del Mes de la Juventud, la competencia se llevará a cabo el próximo 22 de agosto a las 11:45 horas, en la Skate Plaza Xonaca, donde la población podrá demostrar sus habilidades y competir por los primeros lugares. La convocatoria está dirigida a personas de 15 a 29 años residentes del Municipio de Puebla.

La competencia se desarrollará en una categoría abierta bajo la modalidad de ronda libre, en la que las y los participantes mostrarán su desempeño para avanzar a una ronda final de mejor truco. La premiación contempla reconocimientos en efectivo, además, de constancias de participación.

El jurado calificará aspectos como dificultad de los trucos, técnica, fluidez, creatividad, estilo y control sobre la patineta, con la finalidad de reconocer las habilidades y el desempeño.

El registro es gratuito y permanecerá abierto hasta el 10 de agosto de 2026.

Las personas interesadas deberán completar su inscripción mediante el formulario oficial: https://forms.gle/N9qXjk29RxAo2paP8, además de presentar la documentación requerida para acreditar su identidad y residencia en Puebla Capital.

El Gobierno de la Ciudad continúa fortaleciendo espacios para que las y los poblanos practiquen deporte, desarrollen sus talentos y encuentren alternativas de participación y convivencia en el municipio.

Te recomendamos: