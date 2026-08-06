Lanzan estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras” en Palmar de Bravo

La Secretaría de las Mujeres puso en marcha, en la comunidad de Jesús Nazareno, en el municipio de Palmar de Bravo, la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), con el propósito de prevenir la violencia sexual, el embarazo adolescente, las uniones tempranas y la cohabitación forzada.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, señaló que la prevención, la información y la protección deben anticiparse al miedo y a las desigualdades. Asimismo, destacó la importancia de garantizar que las niñas y adolescentes conozcan sus derechos, crezcan en entornos seguros y cuenten con oportunidades para decidir su futuro.

Durante el arranque, se instaló un módulo informativo y se realizó un recorrido casa por casa para compartir con las familias herramientas que permitan identificar situaciones de riesgo y saber cómo actuar ante posibles casos de violencia sexual.

La intervención contempla actividades en escuelas; orientación para madres, padres y personas cuidadoras; así como capacitación para docentes, personal de salud y funcionariado municipal. También incluye guías, juegos didácticos y materiales educativos disponibles en distintas lenguas originarias.

En su primera etapa, las acciones llegarán también a Huauchinango y Puebla capital, con prioridad en los 50 municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Con ello, se ampliará el acceso de las familias a información oportuna y mecanismos de prevención.

Impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, esta iniciativa fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las capacidades comunitarias para garantizar los derechos de niñas y adolescentes. Así, el Gobierno del Estado fortalece la construcción de entornos libres, seguros y con oportunidades para su desarrollo.

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