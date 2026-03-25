Destinan 423 mdp para infraestructura hídrica y saneamiento en Puebla

En el marco del Día Mundial del Agua 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE), mantiene trabajo permanente para brindar a las y los poblanos infraestructura hídrica de calidad, con sentido humano, mejores servicios y acceso al vital líquido, así como su tratamiento, con un enfoque ambientalista para el bienestar del medio ambiente.

En seguimiento a la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de brindar agua para todas y todos, el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso con garantizar el derecho humano de acceso al agua y su saneamiento para las familias poblanas, a fin de mejorar su calidad de vida y generar igualdad de oportunidades para todas y todos.

En ese sentido, para el ejercicio 2026, con una bolsa estatal inicial de 423 millones de pesos, están consideradas acciones de agua potable en todo el estado, además del seguimiento en la restauración y saneamiento del Río Atoyac, incremento de cobertura de servicios de alcantarillado y limpieza en el interior del estado.

Asimismo, continuarán las tareas de concientización para una nueva cultura del agua en Puebla, cuyo objetivo es fomentar a la sociedad, en especial a las infancias, una nueva forma de convivir con los recursos naturales, impulsar su cuidado y su protección, lo que sienta las bases para un mejor futuro con mayor disponibilidad del vital líquido.

Bajo la visión ambientalista de la presidenta Claudia Sheinbaum y gobernador Armenta Mier, Puebla se alinea al Plan Nacional Hídrico, en el cual el agua no es más una mercancía controlada por unos pocos, sino un derecho humano y un eje de bienestar y de paz social.

En ese sentido, con un enfoque de ética social, Puebla continuará con su compromiso con la ciudadanía para mejorar los servicios de agua y la cobertura de saneamiento, a fin de crear un ambiente sano para el pleno desarrollo de toda y todos.

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