FGE Puebla logra vinculación por feminicidio en Zacapoaxtla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Marco Antonio N., de 31 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, derivado de hechos registrados en la comunidad de Santa Cruz Xaltetela, perteneciente al municipio de Zacapoaxtla.

De acuerdo a las acciones, el 14 de junio de 2026 la víctima fue agredida con un objeto punzocortante, ocasionándole lesiones de gravedad. Tras los hechos, recibió atención médica y fue trasladada a un hospital de la región; sin embargo, posteriormente perdió la vida.

Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se reunieron datos de prueba que permitieron formular imputación en contra del probable responsable y sustentar la solicitud de vinculación a proceso.

Durante audiencia celebrada el 17 de junio de 2026, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Marco Antonio N. por el delito de feminicidio, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

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