México vence a Corea del Sur y clasifica a dieciseisavos de final

La selección de México derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, aseguró el primer lugar del Grupo A y se convirtió en el primer equipo en clasificar a los dieciseisavos de final.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Javier Aguirre llegó a seis puntos, mientras Corea del Sur permaneció con tres, resultado suficiente para confirmar matemáticamente el liderato del sector.

México tomó el control en los primeros minutos gracias a un planteamiento que fortaleció el mediocampo con Luis Romo, generando las primeras oportunidades de peligro sobre la portería rival.

La respuesta coreana llegó antes del descanso con un disparo de Heung-Min Son que Edson Álvarez rechazó espectacularmente sobre la línea, aunque la acción fue invalidada por fuera de lugar.

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El único gol del encuentro cayó al minuto 50, cuando el arquero Kim Seung-Gyu soltó el balón tras chocar con un compañero y Luis Romo aprovechó para empujar el esférico a la red.

Con la ventaja en el marcador, Javier Aguirre realizó modificaciones para darle frescura al equipo con los ingresos de Obed Vargas, Orbelín Pineda, Santi Giménez, César Huerta e Israel Reyes.

Raúl Jiménez estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Kim Seung-Gyu corrigió su error con una gran atajada. Después, también evitó el segundo gol tras un potente disparo de Obed Vargas.

Luis Ángel Rangel se convirtió en figura durante los minutos finales al evitar el empate con una atajada decisiva, sellando un triunfo histórico para México tras dos partidos disputados.

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