Fuertes lluvias provocan afectaciones en el Valle de Serdán

Las fuertes lluvias registradas la tarde-noche de este jueves en municipios del Valle de Serdán dejaron diversas afectaciones, principalmente por el desbordamiento de barrancas, lo que provocó inundaciones en varias colonias y el ingreso de lodo y agua a decenas de viviendas, algunas de las cuales registraron pérdidas totales.

La precipitación comenzó alrededor de las 16:00 horas, principalmente en el municipio de Ciudad Serdán. En un inicio fue de intensidad ligera; sin embargo, con el paso de los minutos se intensificó y estuvo acompañada de granizo, lo que ocasionó encharcamientos e inundaciones en las principales calles de la cabecera municipal.

Hacia las 17:30 horas, el agua acumulada descendió hacia las distintas barrancas, provocando su desbordamiento. Entre las zonas más afectadas se encuentran la colonia La Gloria, la comunidad de San Francisco Cuautlancingo, la colonia Navarro y Santa Inés Borbolla, donde el agua y el lodo ingresaron a numerosas viviendas, causando importantes daños materiales.

La barranca de San Cayetano, que atraviesa Ciudad Serdán, también rebasó su capacidad y arrastró diversos objetos a su paso, entre ellos muebles de viviendas e incluso algunos perros. En la colonia Navarro, varias calles quedaron completamente inundadas, lo que ocasionó que algunos vehículos quedaran varados.

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Ante la emergencia, integrantes del Concejo Municipal de Ciudad Serdán acudieron a las zonas afectadas para supervisar los daños, realizar un primer censo de viviendas inundadas y evaluar las pérdidas. Asimismo, con el apoyo de maquinaria pesada comenzaron las labores de retiro de lodo en calles y domicilios afectados.

Personal de Protección Civil estatal y municipal también recorrió las colonias afectadas para verificar la magnitud de los daños, descartar pérdidas humanas y determinar el número de viviendas perjudicadas. Además, se contempla el traslado de algunas familias a albergues temporales, donde pasarán la noche.

Se espera que Protección Civil estatal informe en las próximas horas el balance oficial de las afectaciones registradas en la región del Valle de Serdán, así como la situación en otros municipios aledaños que también pudieron verse afectados por las intensas lluvias.

Editor: César A. García

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