San Pedro Cholula inicia rehabilitación de calle 25 Poniente

Bajo la premisa de encabezar un gobierno abierto, cercano y que trabaja para todas y todos, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de la calle 25 Poniente, en el tramo comprendido entre la calle Miguel Alemán y la 3 Sur en el Barrio de la Magdalena.

En representación de las y los vecinos, la señora Leonor Juárez agradeció a la presidenta municipal por hacer realidad la rehabilitación de esta vialidad. Recordó que, durante la campaña, Tonantzin Fernández recorrió la zona y asumió el compromiso de intervenirla, promesa que hoy comienza a cumplirse. Destacó que esta obra beneficiará no solo a quienes habitan en la calle, sino también a las miles de personas que la utilizan diariamente.

Durante su mensaje, Tonantzin Fernández señaló que la rehabilitación de esta vialidad favorecerá de manera directa a las y los estudiantes, madres y padres de familia de la escuela primaria 5 de Mayo, además de mejorar la seguridad para peatones, ciclistas y motociclistas, ya que el deterioro de la calle había provocado accidentes y afectaciones a los vehículos que circulan por ella.

Asimismo, agradeció la confianza y la paciencia de las y los vecinos, al reconocer que durante la ejecución de la obra podrían presentarse algunas molestias temporales; sin embargo, destacó que los beneficios serán permanentes, ya que la vialidad será pavimentada con concreto hidráulico y se realizarán trabajos integrales en la infraestructura hidráulica y sanitaria, incluyendo la rehabilitación del drenaje pluvial y de la red de agua potable.

Finalmente, la presidenta municipal escuchó las solicitudes de habitantes de la misma 25 Poniente, en el tramo comprendido entre las calles 3 y 9 Sur, quienes solicitaron la intervención de esa vialidad. En respuesta, anunció que en los próximos días la Brigada de la Transformación llegará al Barrio de La Magdalena con personal de las áreas de Infraestructura, Obra Pública, Parques y Jardines, Alumbrado Público y Seguridad Ciudadana, con el propósito de atender de manera directa las necesidades planteadas por la ciudadanía.

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