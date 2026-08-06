Proponen capacitar a personal municipal en inclusión

La diputada Kathya Sánchez Rodríguez promueve una iniciativa de decreto para reformar la fracción III del artículo 219 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, con el propósito de fortalecer la capacitación del personal de los ayuntamientos en materia de derechos humanos e inclusión.

La propuesta plantea reformar la fracción III del artículo 219 con el propósito de propiciar la capacitación y sensibilización permanente del personal en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, perspectiva de género, no discriminación e inclusión, y aquellas que favorezcan la atención de grupos de atención prioritaria.

También considera indispensable que las instituciones públicas adopten estas medidas que permitan garantizar una atención basada en los principios de igualdad, inclusión y no discriminación, lo que implica no solo el reconocimiento formal de los derechos humanos, sino también la implementación de mecanismos institucionales que aseguren su ejercicio efectivo en la prestación de servicios y en la atención a la ciudadanía.

La diputada Kathya Sánchez también subraya que la capacitación de las personas servidoras públicas constituye una herramienta fundamental para identificar y eliminar prácticas que reproducen desigualdades o generan barreras para el acceso a los derechos de los grupos históricamente discriminados.

Esto, debido a que aún persisten barreras en el acceso a servicios, trámites y derechos fundamentales para diversos grupos de atención prioritaria, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer de manera permanente la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas.

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