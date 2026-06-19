Ruta 68-A se vuela tope y deja cinco lesionados en Xonacatepec

Al menos cinco personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de la unidad 57 de la ruta 68-A presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no logró disminuir la marcha al cruzar un tope ubicado frente al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Xonacatepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador habría viajado con aparentes distracciones al volante, situación que provocó que no frenara a tiempo al llegar al reductor de velocidad. El movimiento brusco ocasionó que varios pasajeros sufrieran golpes y lesiones al interior de la unidad del transporte público.

Tras el percance, paramédicos y personal de emergencias acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Los lesionados fueron valorados en el sitio y posteriormente canalizados para una revisión médica más detallada con el objetivo de descartar heridas de gravedad.

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Elementos de la Policía Municipal también arribaron a la zona y aseguraron al conductor, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar la cobertura de los daños ocasionados, así como los gastos médicos de los pasajeros afectados.

Algunos usuarios señalaron que representantes de la aseguradora de la unidad inicialmente se negaban a asumir los costos derivados de la atención médica, situación que generó inconformidad entre las víctimas. Debido a ello, el caso fue turnado a peritos viales para determinar responsabilidades y asegurar que los lesionados reciban la atención necesaria.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) inició el análisis del incidente para evaluar posibles sanciones tanto para el operador como para el concesionario de la unidad involucrada, en caso de confirmarse irregularidades en la prestación del servicio o incumplimientos a la normatividad vigente.

#Puebla 🔍 El conductor de la unidad 57 de la ruta 68A habría ocasionado lesiones a al menos 5 personas tras pasarse un tope, esto frente al CESSA de Xonacatepec. Al lugar acudieron servicios de emergencia para atender la situación, poniendo a disposición al conductor de la… pic.twitter.com/K1wYqkx6NK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 18, 2026

Editor: César A. García

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