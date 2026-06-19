Zócalo de Puebla estalla con el triunfo de México sobre Corea

Cada centímetro de la Fan Zone del zócalo de Puebla, como las escaleras y las bardas de la Catedral, emuló las gradas de un estadio, repleta de aficionados mexicanos y de extranjeros que estallaron con el triunfo de la selección de México 1-0 contra Corea del Sur.

La “fiesta del fútbol” se vivió a través de tres pantallas colocadas en el primer cuadro de la ciudad, pero con el ambiente que se vive en un estadio: una afición esperanzada, frustrada cuando una jugada no se concretaba y con porras para apoyar a su equipo, pero también para intentar intimidar al equipo rival como si escucharan los jugadores a la distancia.

#Puebla ⚽ Las personas que se reunieron en el primer cuadro de la ciudad para ver el partido de México vs Corea cantan al unísono el himno nacional y aplauden la presentación de la selección mexicana.



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Los más pequeños se sentaron frente a las pantallas; las familias llegaron con sus bolsas de palomitas caseras o sus chicharrones; algunas parejas compraron sus pizzas para comerlas en el suelo o con sus seres queridos; unos más espantaban los moscos con el humo de un cigarro.

Desde el inicio del partido, los poblanos abuchearon a Luis Romo por sus declaraciones unas horas antes del encuentro con el equipo coreano; el enojo se esfumó después del segundo tiempo con el primer gol del mexicano.

#Puebla 🗣️🇲🇽 Estalla la afición con el primer gol de México a Corea en la segunda mitad del partido.



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El medio tiempo se llenó de música de los mariachis, del ánimo de una porra de fútbol con tambores y hombres enmascarados que animaban a los asistentes y una afición que portaba sombreros enormes con orgullo y hasta con un toro de plástico que cargaron sobre sus hombros.

Como si asistieran al estadio, las y los aficionados apoyaron cada acción del arquero Raúl “Tala” Rangel que impidió el empate de Corea del Sur.

#Puebla 😱 La afición poblana se emociona con la actuación del portero mexicano Raúl Rangel al evitar el empate en en el partido contra Corea.



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Cada uno de los asistentes vistió la playera verde; a pesar de que había extranjeros, estos decidieron vestir la misma camiseta del país anfitrión.

La frustración y el miedo inundaron a las mujeres, hombres e infancias que observaban los últimos minutos, hasta que escucharon el silbatazo final y pudieron aplaudir y salir con una sonrisa para festejar el segundo triunfo de México en la justa deportiva.

#Puebla 👑 Festejan las y los poblanos el triunfo de 1-0 de México vs Corea en el zócalo de Puebla pic.twitter.com/l3vdIM0Mje — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 19, 2026

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