Nueve presidentes municipales de Puebla envueltos en la polémica

Sin importar el color de su partido, nueve presidentes municipales en la entidad poblana han protagonizado escándalos, desde la vida ostentosa que presumen en redes sociales hasta supuestos vínculos criminales, investigaciones en su contra y amenazas al ejercer su cargo.

El edil más señalado en el último periodo es Juan Rivera Trejo, presidente municipal de Chignahuapan, abanderado por Morena, partido que inclusive abrió una investigación en su contra por una fiesta familiar ostentosa.

Sin embargo, no es la primera vez que Rivera Trejo está en los encabezados noticiosos con este tipo de conductas contrarias a la austeridad que presume el partido vinotinto. Tal es la ocasión en la que llevaba un presunto fajo de billetes en un video en redes sociales durante febrero del año en curso.

Los hermanos González Vieyra protagonizaron las noticias con las investigaciones en su contra cuando fungían como alcaldes de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, todos respaldados por Movimiento Ciudadano.

Otras presidentas municipales, en cambio, han reportado las amenazas en su contra por el crimen organizado, como la morenista Marubet Meza Rodríguez, edil de Tulcingo del Valle, quien reportó que un grupo intentó incendiar su vehículo al lanzarle un artefacto explosivo el 4 de febrero de 2025.

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La morenista Delia García Esquivel, presidenta municipal de Ixcamilpa de Guerrero, reportó amenazas relacionadas con grupos delictivos que operan en la región, colindante con Guerrero, por lo que la edil cuenta con protección estatal.

Por su parte, Alicia Guerrero Hernández, edil de Ayotoxco de Guerrero, de igual forma de Morena, sufrió un atentado el 3 de febrero de 2026, cuando viajaba en su vehículo y le dispararon por lo menos en 10 ocasiones.

En Acatlán de Osorio, la alcaldesa de Morena, Guadalupe Lucero Bárcenas, se enfrenta a un conflicto de gobernabilidad, después que su Cabildo busque destituirla por acusaciones en su contra por mal manejo de recursos, irregularidades y opacidad en su gestión.

La edil respondió con señalamientos de influencia de un grupo delictivo en el intento de separarla del cargo.

Editor: César A. García

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