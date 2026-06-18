Reubicarán a 333 familias afectadas por lluvias en la Sierra Norte

Un total de 333 familias cuyas viviendas fueron pérdida total por las lluvias de octubre de 2025 en la Sierra Norte de Puebla aceptaron ser reubicadas, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción que impulsa la Federación, pero cuya construcción de casas iniciará nueve meses después de la contingencia.

Durante la presentación de avances, el subsecretario de Vivienda estatal, José Luis Figueroa Ortiz, explicó que la reubicación de damnificados es una acción encabezada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con el acompañamiento de la administración estatal.

Recordó que, tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Huauchinango el 12 de octubre de 2025, se inició un trabajo técnico para identificar los polígonos más afectados por la contingencia y determinar cuántas familias sufrieron pérdidas totales de sus viviendas.

Derivado de ello, se realizaron 6 asambleas comunitarias donde se registró la aceptación de reubicación de 72 familias de Francisco Z. Mena, 65 de Zihuateutla, 21 de Zacatlán, 118 de Huauchinango, 17 de Pantepec y 40 de Pahuatlán, sumando 333 familias. En tanto, 43 familias rechazaron la reubicación, y otras 159 siguen sin definir su situación.

🗣️ Del total de familias afectadas por la contingencia de octubre de 2025, solo 333 han aceptado su reubicación, 43 se han negado y 159 están por definir.



Nueve meses después de la tragedia, iniciarán la construcción de casas en Francisco Z Mena, Pantepec y Huauchinango. pic.twitter.com/vKMDNsxBS2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 18, 2026

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Construirán mil 428 viviendas en los 8 municipios

El funcionario explicó que ya se cuentan con 14.65 hectáreas de terreno para desarrollar los nuevos asentamientos y construir mil 428 viviendas en ocho municipios: Francisco Z. Mena, Pantepec, Huauchinango, Ahuazotepec, Zacatlán, Venustiano Carranza, Chignahuapan y Zihuateutla.

Detalló que, las primeras obras iniciarán en julio próximo en Huauchinango y Pantepec, así como en Francisco Z. Mena, donde se proyecta el desarrollo de 230, 118 y 260 viviendas, respectivamente.

En los otros 5 municipios, algunos terrenos ya fueron considerados viables y otros continúan bajo revisión técnica para garantizar que sean seguros antes de iniciar la edificación de las viviendas.

Editor: César A. García

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