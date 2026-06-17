Edil de Chignahuapan rechaza señalamientos por presuntos lujos

El presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, minimizó las críticas y señalamientos en su contra relacionados con el uso de un reloj, una playera y una presunta camioneta de lujo, al asegurar que se trata de acusaciones falsas que buscan generar polémica.

En entrevista, el edil defendió la situación del municipio y pidió mayor respeto hacia Chignahuapan, al destacar que la demarcación ha atravesado un importante proceso de reconstrucción y mantiene controlada la incidencia delictiva.

“Debe haber un poco más de criterio y sobre todo darle más respeto a la ciudad de Chignahuapan. Es un municipio que ha vivido un proceso importante de reconstrucción”, expresó.

Te puede interesar: Investigan posibles nexos criminales en Acatlán de Osorio: Armenta

Incluso negó poseer una camioneta Cybertruck de Tesla, valuada en más de 2 millones de pesos, y afirmó que, en el momento en que se aseguraba que él la conducía, se encontraba en una sesión de Cabildo.

“Decían que andaba manejando una camioneta, pero es una mentira. Ni siquiera manejo; me acompaña una persona que me hace favor de manejar mi vehículo particular”, afirmó.

El edil afirmó que, pese a la investigación que le inició la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) por la “frivolidad” y el derroche percibidos en la celebración de los XV años de su hija, él seguirá siendo parte de la izquierda.

#Puebla 🗣️ El alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera minimizó las críticas sobre su estilo de vida que ha exhibido en sus redes sociales, afirma que seguirá siendo de izquierda pese a la sanción de Comisión de Honor y Justicia de Morena.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/WpXzIu0oEX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 17, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: