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Edil de Chignahuapan rechaza señalamientos por presuntos lujos

Por:
Alejandra Olivera
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Juan Rivera rechazó los señalamientos por el uso de un reloj, una playera y una supuesta camioneta de lujo. / Foto: Redes.

El presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, minimizó las críticas y señalamientos en su contra relacionados con el uso de un reloj, una playera y una presunta camioneta de lujo, al asegurar que se trata de acusaciones falsas que buscan generar polémica.

En entrevista, el edil defendió la situación del municipio y pidió mayor respeto hacia Chignahuapan, al destacar que la demarcación ha atravesado un importante proceso de reconstrucción y mantiene controlada la incidencia delictiva.

“Debe haber un poco más de criterio y sobre todo darle más respeto a la ciudad de Chignahuapan. Es un municipio que ha vivido un proceso importante de reconstrucción”, expresó.

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Incluso negó poseer una camioneta Cybertruck de Tesla, valuada en más de 2 millones de pesos, y afirmó que, en el momento en que se aseguraba que él la conducía, se encontraba en una sesión de Cabildo.

“Decían que andaba manejando una camioneta, pero es una mentira. Ni siquiera manejo; me acompaña una persona que me hace favor de manejar mi vehículo particular”, afirmó.

El edil afirmó que, pese a la investigación que le inició la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) por la “frivolidad” y el derroche percibidos en la celebración de los XV años de su hija, él seguirá siendo parte de la izquierda.

Editor: César A. García

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