Armenta anuncia oportunidades para jóvenes en San Nicolás de los Ranchos

“En Puebla, nadie se tiene que quedar abajo, todos tenemos derecho de llegar a la cima”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier al señalar que las y los jóvenes cuentan con nuevas oportunidades para continuar su preparación profesional mediante las universidades que impulsa el Gobierno del Estado en San Nicolás de los Ranchos.

Destacó que su administración mantiene un ritmo de trabajo permanente y sostuvo que “el Gobierno del Estado está al 600 por ciento” para generar bienestar en todas las regiones.

Resaltó que la rehabilitación de vialidades avanza con el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Precisó que Puebla es la entidad que recupera hidrocarburos para obtener pétreos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), insumos que fortalecen la construcción y modernización de caminos.

En materia agropecuaria, el titular del Ejecutivo explicó que la Revolución del Campo permitió pasar de 800 a mil 800 equipos agrícolas para reactivar 200 mil hectáreas. Informó que el próximo año se destinarán 2 mil millones de pesos para adquirir 2 mil 500 equipos, con la meta de cultivar de forma histórica 400 mil hectáreas. Añadió que el valor agregado a la producción permite romper el ciclo de los productos perecederos, generar riqueza comunitaria e impulsar exportaciones, como sucede con el café Puebla Cinco de Mayo. En este marco, entregó plantas frutales como parte del Plan de Reforestación 2026.

El gobernador destacó que Puebla posee las montañas más altas de México, entre ellas el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malintzi y el Citlaltépetl, lo que fortalece el potencial turístico del estado. Informó que en el Citlaltépetl se instalará el Astro Parque Turístico y que en esta región se impulsará un proyecto para el ascenso al Iztaccíhuatl, el cual recibirá promoción mediante los 12 vuelos del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán. Asimismo, anunció que el Programa de Obra Comunitaria permitirá mejorar el albergue y los caminos, además de otorgar recursos adicionales para consolidar a las localidades de montaña como uno de los principales destinos turísticos, mediante una cooperativa integrada por los comisariados ejidales.

Por su parte, el presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, Juan Panohaya Cuahutitla, reconoció la construcción de la carretera Paso de Cortés, obra que fortalece la actividad turística al conectar con el Estado de México y Morelos, así como la reconstrucción de la carretera hacia Cholula. De igual forma, agradeció el apoyo para equipar el complejo C2 de seguridad, el cual contará con ocho puntos de videovigilancia.

Durante la entrega de nueve proyectos del Programa de Obra Comunitaria por un monto de 3 millones de pesos, la tesorera Soledad Sevilla Agustín agradeció el respaldo para la remodelación del albergue y otras acciones comunitarias, entre ellas una inversión de 700 mil pesos.

En representación de las comunidades de San Pedro Yancuitlalpan y Santiago Xalitzintla expresó reconocimiento por los beneficios recibidos durante la gestión del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, María del Rosario Mateos agradeció el recurso destinado a la mejora de vialidades y la confianza depositada en las mujeres, mientras que Leticia Morales reconoció el apoyo para instalar alumbrado público en el campo deportivo, acción que fortalece la seguridad y el bienestar de las familias.

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