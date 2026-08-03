Morena aplaza convocatoria para 500 coordinaciones distritales

La dirigencia nacional Morena postergó la publicación de la convocatoria para la definición de sus 500 Coordinaciones Distritales en el país —16 de ellas pertenecientes a Puebla—, la cual estaba prevista para emitirse este lunes 3 de agosto.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), Citlalli Hernández Mora, precisó que la apertura del registro oficial para los aspirantes a las eventuales candidaturas a diputaciones federales se trasladará para finales de agosto.

A través de un mensaje difundido en video, detalló que el documento se publicará de manera conjunta con la convocatoria correspondiente a las coordinaciones municipales.

🚨 La dirigencia nacional de Morena aplaza la convocatoria para las 500 Coordinaciones Distritales en todo el país.



La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informó que será hasta finales de agosto cuando inicie el registro oficial para las… pic.twitter.com/UK2Fwm6vyB — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 3, 2026

Hernández Mora explicó que el ajuste en el calendario responde al proceso de reorganización de la nueva etapa interna del partido, encabezado por Ariadna Montiel.

Adelantó que las nuevas convocatorias contarán con requisitos particulares, por lo que aclaró que las reglas establecidas para las gubernaturas no se replicarán de forma automática a nivel distrital o municipal.

Hernández Mora exhortó a la militancia y aspirantes a mantenerse al pendiente de los canales oficiales del partido para evitar confusiones ante datos inexactos difundidos previamente.

Editor: Renato León

Te recomendamos: