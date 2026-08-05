Congreso no derogará “Ley Casco”, la perfeccionará: Pável Gaspar

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que la llamada “Ley Casco” no será derogada, pero sí perfeccionada a través de mesas de trabajo que iniciarán el 21 de septiembre.

Tras las protestas realizadas por grupos de motociclistas en contra de las reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el diputado sostuvo que la normativa respondió originalmente a un reclamo social de seguridad.

Detalló que estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal señalan que siete de cada 10 delitos cometidos en la entidad involucran el uso de motocicletas.

Remarcó que, tras el diálogo alcanzado con el Gobierno del Estado, las autoridades acordaron suspender temporalmente la entrega de los engomados y chips de identificación hasta revisar los mecanismos operativos.

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#Puebla 🏍️ El presidente del @CongresoPue, Pável Gaspar, señaló que la "Ley Casco" no se echará abajo, pero será perfeccionada con las propuestas de los motociclistas a partir del 15 de septiembre.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/ZF881b7DPN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 5, 2026

El coordinador de la bancada de Morena explicó que tomarán en cuenta las propuestas de los ‘bikers’, como portar placas traseras y delanteras para facilitar su identificación.

Además, se busca consolidar un padrón vehicular confiable y vincular la vigilancia con las cámaras del C5 para facilitar la detección de motocicletas involucradas en ilícitos.

Las mesas de acuerdos contarán con la participación de la academia, expertos en movilidad y representantes del Movimiento Motociclista del Estado para garantizar una reforma integral sin afectar a usuarios responsables.

“Hoy podemos asegurar, después ya de varios meses, que ha fracasado, y hoy tenemos ante nosotros dos caminos o corregirla o echarla abajo. La ley Casco parte de una generalización injustificada e inclusive discriminatoria”, comentó.

Editor: Renato León

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