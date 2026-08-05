Pepe Chedraui entrega 5 mil 550 despensas en San Miguel Canoa

Con el objetivo de mejorar la alimentación de las familias poblanas, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, realizó la entrega de despensas del programa “Alimentación Imparable”, en la junta auxiliar de San Miguel Canoa.

En esta jornada fueron entregadas un total de 5 mil 550 despensas, apoyo que integra productos de la canasta básica que contribuyen a la alimentación prioritaria de niñas y niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

En su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para impulsar programas dirigidos a grupos vulnerables, principalmente, con lo que se contribuye a la mejora en la alimentación, en favor del bienestar de las y los poblanos.

“Todos estos programas que tiene nuestra presidenta a nivel federal, los estamos acompañando con este programa de Alimentación Imparable para aliviar los bolsillos, para que nuestras infancias cuenten con la comida suficiente y necesaria en sus mesas“, resaltó.

A su vez, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, subrayó la importancia de contar con una alimentación y una nutrición adecuada para el desarrollo y bienestar de los sectores más vulnerables.

Finalmente, el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Apolo Arce, reconoció el compromiso y la voluntad del alcalde Pepe Chedraui en impulsar acciones y programas que mejoren la calidad de vida de las familias de todas las juntas auxiliares de la capital poblana.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria, contribuye a mejorar la economía familiar y brinda mayor tranquilidad a los hogares poblanos.

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