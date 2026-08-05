Pepe Chedraui entrega rehabilitación vial en laterales de bulevar Xonacatepec

Como resultado de la puesta en marcha de la estrategia #CallesAl100, el presidente municipal, Pepe Chedraui entregó los trabajos de rehabilitación vial ejecutados por el Tren Capitalino de Pavimentación en las laterales del bulevar Xonacatepec, los cuales beneficiarán a más de 23 mil 900 habitantes.

Al respecto, el edil mencionó que con una inversión histórica y responsable se atiende el rezago en materia de mantenimiento vial, a través de acciones concretas que benefician directamente a la ciudadanía. Por ello, el Tren Capitalino de Pavimentación representa una herramienta eficaz y coloca a Puebla Capital como referente a nivel nacional en materia de obra pública.

“Con la estrategia #CallesAl100 estamos demostrando que cuando los recursos se administran con responsabilidad, se traducen en obras que benefician directamente a las y los capitalinos. Con el Tren Capitalino de Pavimentación estamos dando resultados con obras que mejoran la movilidad de las familias poblanas”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez destacó que la autoridad municipal es una autoridad que trabaja de la mano de la ciudadanía, a través de políticas públicas que fortalecen no solo la infraestructura, sino la seguridad y el tejido social.

“La razón de ser de cualquier gobierno es trabajar por la ciudadanía. Por ello, desde el Cabildo mantenemos un seguimiento permanente a las acciones y programas que impulsa el gobierno municipal verificando que, como esta vialidad se beneficie directamente a la población”, expresó.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que como parte de los trabajos de intervención en esta zona se ejecutaron acciones de fresado, barrido, aplicación de riego de liga, tendido de carpeta asfáltica, compactación, sellado neumático y aplicación de señalética horizontal en una superficie total de 4 mil 696 metros cuadrados.

“Como lo ha indicado el alcalde Pepe Chedraui, estamos modernizando diferentes vialidades con maquinaria propia con la finalidad de que las y los poblanos disfruten de calles renovadas. Esta obra vial incluyó el tendido de carpeta asfáltica en una longitud de 992 metros y en un ancho de vialidad de 4.73 metros”, precisó.

Cabe destacar que, con los trabajos de rehabilitación vial de las laterales de bulevar Xonacatepec, se beneficia a las unidades habitacionales Amalucan y Manuel Rivera Anaya.

Con la implementación del Tren Capitalino de Pavimentación se han atendido vialidades como: Independencia, Tehuacán – 20 de Noviembre, avenida 5 de Mayo, bulevar Xonaca y laterales de bulevar Xonacatepec. Actualmente, el módulo de pavimentación municipal trabaja en la rehabilitación de bulevar Héroes del 5 de Mayo.

Con el programa histórico #CallesAl100 y el Tren Capitalino de Pavimentación, el alcalde Pepe Chedraui fortalece la infraestructura vial de Puebla Capital.

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