SSC Puebla disuade exitosamente arrancones en calles

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizó disuasión exitosa contra arrancones de motociclistas y automovilistas en diversos puntos de la capital en orden.

Personal de la Dirección de Control de Tránsito implementó de manera simultánea dispositivos de presencia policial en puntos como Bulevar Hermanos Serdán, San Felipe, Esteban de Antuñano y la avenida 15 de Mayo, en zonas donde pretendían concentrarse grupos de motociclistas y automovilistas para llevar a cabo los llamados arrancones.

Sin embargo, ante la presencia de los uniformados, se realizó la infracción de un vehículo que llevaba la placa en un lugar que no era el correcto. También cuatro motocicletas y un automóvil fueron enviados al corralón oficial ante la falta de documentación, como es licencia y tarjeta de conducir, además de placa de circulación. También se infraccionó a otro vehículo, por llevar los vidrios polarizados.

Las autoridades policiales y viales continúan trabajando para garantizar la seguridad y el orden en la ciudad. Se hace un llamado a la ciudadanía para que siga colaborando con las autoridades y reporte cualquier actividad sospechosa.

