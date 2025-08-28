Hombre sufre caída y electrocución en Tlatlauquitepec

Una fuerte movilización de personal de seguridad y elementos de Protección Civil de los municipios de Tlatlauquitepec y Zaragoza se registró tras un accidente ocurrido en una vivienda ubicada en los límites entre ambos municipios.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre, mientras realizaba labores en una casa de dos pisos, cayó al vacío. Durante la caída, hizo contacto con cables de alta tensión, lo que provocó que fuera proyectado varios metros adelante y sufriera la amputación de una mano.

Vecinos y testigos alertaron a las autoridades, y al llegar al lugar, los paramédicos constataron que el hombre aún presentaba signos vitales, aunque con lesiones graves y quemaduras de tercer grado debido al contacto con la corriente eléctrica.

El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital General de Tlatlauquitepec, ubicado en la zona de Tochimpa, donde se encuentra delicado y lucha por su vida.

Editor: César A. García

